Svindal vil flytte hjem til Norge: – Jeg vil roe ned litt

ASKER (VG) Aksel Lund Svindal (35) kjøpte nylig en strandbolig i Bærum til 35 millioner kroner. Nå bekrefter en av norgeshistoriens største idrettsutøvere at han vil flytte hjem fra Østerrike.

– Jeg har planer om det, ja. Da jeg kom tilbake til Norge på tirsdag, merket jeg at jeg syntes det var digg. Når du har kommet dit, at du kjenner på den følelsen der, er det fornuftig å ta det valget, forteller Lund Svindal til VG.

Mannen med to OL-gull og fem VM-triumfer endrer trolig bosted fra Innsbruck til Snarøya allerede i sommer.

– Med all sannsynlighet. Det er noe jeg har lyst til å gjøre. Jeg vil roe ned litt, forklarer alpinstjernen.

Hjelper unge

Torsdag møtte Lund Svindal ungdommer tilknyttet gruppen «Trygg av Natur» ved Semsvannet i Asker. I rundt tre timer var den dobbelte OL-mesteren sammen med elever fra 8. til 10. klasse som har fått muligheten til å oppleve mestring, fellesskap og aktivitet gjennom 12 turer de siste månedene.

Via «Akselfondet» har Lund Svindal støttet den ideelle organisasjonen bak tiltaket med 250.000 kroner.

– Hverdagen for disse handler veldig mye om skole – men så er det jo ikke alle som er helt like. Å bli vant til å være i et miljø hvor du må finne litt ut selv hva du er god på og ikke, samtidig som du har folk rundt deg som er flinke til å se egenskaper i deg som ikke nødvendigvis kan gi deg en god karakter, men som likevel er bra, det er viktig, forteller Lund Svindal.

– Mye av det jeg liker med idrett selv, er verdiene. Jeg syns de er sunne, og noe andre deler av samfunnet kan lære av. Aktiviteten de driver med her, er det viktigste. Jeg visste at dette kom til å bli bra, forteller han.

Vil tilbake

Samtidig er det knyttet usikkerhet til Lund Svindals idrettskarriere. Under et renn i Kitzbühel i 2016 pådro han seg en alvorlig kneskade. Både korsbåndet og menisken røk, men aller verst var det at en bruskbit som skal ligge mellom kneet, legg- og lårbeinet ble revet av i fallet.

Det har gjort at Lund Svindal de to siste årene har måttet trene og konkurrere med smerter. I april ble det hevdet fra Skiforbundets side at 35-åringen ville fortsette også neste sesong, men det vil ikke bli klart før Lund Svindal kommer seg på ski etter sommeren.

– Nå går det ganske greit, for jeg har vært flink til å sykle mye og gjøre andre ting. 90 prosent eller mer av alt jeg har gjort i det siste, har vært sykling. For det er veldig mye bedre for kneet enn å løpe. Håpet er at det skal bli så bra at det holder seg også når jeg skal kjøre på ski, forteller 35-åringen.