MÅLRETTET: Aksel Lund Svindal. Foto: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Finansavisen: Svindal kjøper strandvilla til 35 millioner kroner

Publisert: 17.05.18 21:52 Oppdatert: 17.05.18 22:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ALPINT 2018-05-17T19:52:33Z

Alpinist Aksel Lund Svindal (35) blar opp for en splitter ny strandeiendom på Snarøya.

Summen skal være på 35 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

«Lund Svindal skal ha vært på boligjakt en god stund, og har vært observert søkende på boliger mer sentralt i Oslo. Eiendommen han nå har kjøpt, stammer opprinnelig fra en stor eiendom bestående av et gammelt (nå revet) sveitserhus», skriver Finansavisen, og melder at eiendommen ligger i Svaneveien 12 og har utsikt mot Geitholmen og Nesoddlandet samt inn mot Bygdøy, Oslo, Bunnefjorden og ut Oslofjorden.

Saken står i Finansavisens fredagsutgave. Saken er allerede tilgjengelig for avisens abonnementer via nettet .

Tomten er på ett mål, boligen opplyses å være på 400 kvadratmeter, og toppalpinisten har kjøpt én av to eneboliger som er lenket sammen via et garasjeanlegg.

Eiendommen har strandlinje, men ikke nok med det, ifølge Finansavisen:

Svindals hus har en ekstra lenke mot båtplassen ved sjøen i form av en underjordisk tunnel.

Aksel Lund Svindal har tjent store summer på å være blant verdens aller beste alpinister i en årrekke, men også slått seg opp utenom idretten.

For nesten nøyaktig ett år siden skrev E24 at Svindal hadde håvet inn 50 millioner kroner som følge av handel på børsen med aksjen til Bank Norwegian. Rett før OL i Sør-Korea lanserte Svindal også sitt eget klesmerke.

Svindal søkkrik på Arne Fredly-råd

Denne artikkelen handler om Aksel Lund Svindal