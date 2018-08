Alpinistenes Ironman: Kilde bedre enn Aamodt

Publisert: 01.08.18 10:21

ALPINT 2018-08-01T08:21:57Z

Aleksander Aamodt Kilde (25) slet sist vinter. Under tirsdagens Ironman-test for alpinistene var han rekordsterk og løftet 220 kilo i knebøy.

– Poengberegningen ble forandret for en del år siden, men jeg tror Aleksander er enda bedre enn Kjetil Andre Aamodt på sitt beste - hvis vi regner om poengsummen. Jeg er nesten 100 prosent sikker på det, sier alpinistenes fysiske trener Lars Mæland.

– Hverken jeg eller Lars var til stede da Aamodt holdt på, derfor er det litt skummelt å si noe sikkert. Men vi vet at Aamodt er en av de beste i historien, og jeg kan i hvert fall si at jeg er tett opptil han, sier en beskjeden Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Alpinistenes instagram-videoer fra testen viser at Aleksander Aamodt Kilde tok 220 kilo i knebøy.

– Det er ny pers for Aleksander - og tangering av Lars Elton Myhres rekord. Kjetil Andre Aamodt har riktignok gjort 225 kilo, men det var på trening, aldri i test, forteller Mæland.

– Dette var over all forventning, sier Aleksander Aamodt Kilde.

– I fjor var jeg kneskadet, så jeg fikk ikke vært med. Nå har jeg et helt annet utgangspunkt fysisk sett enn i fjor. Nå gjelder det å gjøre jobben på ski.

Kilde fortsetter smilende:

– Du trenger selvfølgelig ikke løfte 220 kilo i knebøy for å kjøre på ski, men det er godt å ha i bunnen med tanke på skader og om det skulle skje noe ekstremt. At du klarer å komme ut av forskjellige situasjoner.

– Utstyret vi kjører på blir stadig mer ekstremt, og da må også vi som står oppå skiene, bli mer ekstreme.

I fjor gikk Aleksander Aamodt Kilde glipp av mer enn en måneds skitrening rett før sesongen fordi han fikk en hjernerystelse.

– Det var ikke optimalt. Det er kjipt å slå hodet, for da må man bare ligge og vente.

Lars Mæland hyller laginnsatsen i tirsdagens Ironman-konkurranse. Aksel Lund Svindal var bare tilskuer, mens Kjetil Jansrud var med på deler av Ironman-testen.

– På grunn av rygg og knær var Kjetil med bare på noe og med tilpasninger. Men både han og Aksel var veldig delaktige på sidelinjen og hjalp de andre til gode resultater.

– Jeg vet at det betyr mye for mange av de unge, sier Lars Mæland.

Henrik Kristoffersen hoppet rundt på krykker og kunne heller ikke delta selv. Han pådro seg brudd i en tå i en sykkel-ulykke sist helg.

– Han er ikke gipset og i full barmarkstrening fra neste uke, forteller Mæland.

Toer i konkurransen, bak Aleksander Aamodt Kilde, var faktisk e-cup-kjøreren Timon Haugan (21) fra Oppdal.

Lars Mæland svarer dette når VG spør om Ironman-testen er et godt tegn for kommende vinter for Kilde:

– Han var litt uheldig i fjor, fordi han gikk inn i barmarkstreningen med en kneskade og på drog seg en hjernerystelse på høsten som også satte ham ut litt. Han mistet fire -fem uker med verdifull fartstrening da, det er uheldig for en utøver i hans alder. Så i år ser det veldig bra ut for Aleksander. Han er en fysisk sterk utøver, og når det er på plass, kan han trene mye på snø.

Allerede fra torsdag skal landslagsalpinistene på snø.

– Været i Norge gjør at Folgefonna nesten har smeltet vekk, så derfor drar vi til Stelvio, forteller Lars Mæland. Deretter bærer det hjem og noen uker til med fysisk trening, så forsvinner alpinistene på snø - til Chile, Østerrike og Sveits.

Det er nå 11 mann på verdenscuplaget: Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss Solevåg, Jonathan Nordbotten, Rasmus Windingstad, Bjørnar Neteland, Adrian Smiseth Sejersted og Stian Saugestad.

Sesongstarten blir som vanlig i Sölden. Det skjer i slutten av oktober.

PS: Alpinistenes Ironman-test ble opprinnelig utviklet våren 2002. Testen består i alt av åtte øvelser (3000 meter, hexagonal Obstacle (spenst), lengde uten tilløp (maks knebøy), knebøy repetisjoner (1,2 X kroppsvekt kvinner og 1,5 x for menn), dips (maks benkpress), chins (hangups), brutal benk (situps), 90 sekunder kassehopp). Utfra prestasjonene ender man opp med en poengssum.