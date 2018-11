SKADET - IGJEN: Aksel Lund Svind Foto: Geir Olsen

Svindal ble operert i hånden etter krasj

ALPINT 2018-11-17T18:33:32Z

Aksel Lund Svindal (35) skadet tommelen på trening i Copper Mountain. Det endte med operasjon. Nå er det uvisst om han rekker verdenscupstarten.

Publisert: 17.11.18 19:33 Oppdatert: 17.11.18 20:00

Det bekrefter Svindal selv på Instagram.

– Liten krasj på torsdag. Det ble en liten håndskade, som ble mer komplisert enn jeg først antok. Så jeg bestemte meg for å operere i dag. En liten smell på veien, men å kjøre skal være mulig i nær fremtid, skriver han, sammen med dette bildet:

I billedteksten på Instagram-innlegget sender han også en hilsen til den tyske alpinisten Felix Neureuther, og spør «hvordan går det med hånden din?».

Neureuther har selv lagt ut et bilde på sin Instagram-konto hvor han skriver at han har fått påvist både brudd i tommelen og tommelen ute av ledd – og at også han må under kniven.

I kommentarfeltet har Svindal skrevet at han har fått «skiers thumb» – altså skitommel. Ifølge Universitetet i Oslo er det en såkalt ruptur av kollateralligament i tommels MCP-ledd, som gir smerter ved bevegelse av tommelen, i tillegg til hevelse og ømhet.

Kan miste sesongstarten

Etter skaden måtte Svindal ifølge NRK teipe fast staven til hånden på trening. Han risikerer å gjøre det samme i sesongdebuten neste lørdag.

– Selv om jeg staker litt dårligere, taper jeg ikke så mye på start, så det er et alternativ som fungerer veldig bra, sa han til kanalen da.

Sportssjef Claus Ryste skriver imidlertid i en SMS til VG at de «vet mer» om sesongdebuten på et senere tidspunkt.

– Operasjonen skal ha gått bra. Han er i de beste hender. Vi vet mer om start i Lake (Louise) litt senere, skriver Ryste.

Aksel Lund Svindal, som er rangert som den andre mest populære idrettsutøveren i Norge , kun slått av Johannes Høsflot Klæbo, har vært usikker på om han faktisk kom til å stille fra start denne sesongen . Da VG møtte ham på Fornebu i forbindelse med lanseringen av VM-genseren, anslo han at det var 50 prosent sjanse for det:

OL-gullmedaljøren fra Pyeongchang har slitt mye med skader gjennom sin lange karriere, men den siste tiden har det vært spekulasjoner om hans fremtid.

Det gjorde også denne mannen: