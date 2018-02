Vonn brast i gråt da hun fortalte om farfaren

Publisert: 09.02.18 09:33

ALPINT 2018-02-09T08:33:26Z

Alpin-stjernen Lindsey Vonn (33) klarte ikke å holde tårene tilbake da hun på en emosjonell pressekonferanse fredag snakket om sin farfar som deltok i Korea-krigen.

– Jeg savner ham så veldig, jeg hadde virkelig ønsket at han kunne være i live og kunnet se meg i OL, sa amerikaneren på en godt besøkt pressekonferanse.

Farfar Don døde i november 2017. Han deltok som amerikansk soldat i Korea-krigen fra 1950–1953.

– Det er så vanskelig for meg å snakke. Jeg vet at han ser på meg der ovenfra. Han kommer til å hjelpe meg derfra.

Lindsey Vonn er en av de største stjernene i OL. Hun har 1,2 millioner følgere på Instagram og fans over hele verden.

Av redsel for å bli smittet av Noro-viruset stilte hun på pressekonferansen med hansker. Hun gråt så kraftig at det hele måtte avbrytes en stund.

– Jeg har ett ønske for OL: Jeg vil vinne gull for min bestefar, sa Vonn.

Det var nettopp farfaren Don Kildow som fikk familien til å begynne å stå på ski. Vonn har tidligere fortalt om hvordan han kjempet i Korea-krigen.

– Han var stasjonert på et sted som ikke lå så langt fra stedet der vi skal konkurrere, fortalte hun til CNN.

Vonn fortalte også om hvordan han opererte bak fiendens linjer og ble tatt til fange.

– Jeg hadde håpet at han kunne være med meg til OL. Nå vil hele familien at jeg skal vinne for ham, sa alpinstjernen til CNN før jul .

Vonn har, som så mange ganger før, med seg hunden Lucy til OL.

33 åringen er ute etter å revansjere Sotsji-OL i Pyeongchang – og tok sist helg sin 80. og 81. verdenscupseier.

Amerikaneren skadet kneet sitt på slutten av 2013, og rakk aldri å komme til OL-starten i Sotsji året etter . Det er ikke den eneste gangen hun har slitt med skade.

I februar 2016 var det nok en gang et trøblete kne som satt henne ut av spill, da i solide elleve måneder.