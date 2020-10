INTERVJU: Bildet er tatt da VG møtte Aleksander Aamodt Kilde i sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Alpingutta lei negativt fokus i mediene – etterlyser mer åpenhet

Alpint-profilene Aleksander Aamodt Kilde (28) synes det er «kjedelig» og «trist» å gå glipp av potensielle talenter. Rasmus Windingstad (26) ønsker mer dialog og mindre konflikt i mediene.

Oppdatert nå nettopp

– Vi er opptatt av at de som er villig til å gjøre jobben for å bli best, får en mulighet. Det er kjedelig og trist når vi går glipp av talenter som er på vei opp, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Svaret kommer på bakgrunn av saken hvor alpinisten Max Røisland rettet flengende kritikk mot Norges Skiforbund gjennom en kronikk i VG.

– Norges Skiforbund har vært en større hindring for meg, enn de har vært til hjelp, sa Røisland til VG.

Saken har naturlig nok ikke gått ubemerket hen i landslagsmiljøet.

– Max sin historie er interessant. Først og fremst er det utrolig kjip situasjon for ham personlig, men det er også en situasjon som bør være et av hovedmålene til Skiforbundet å unngå. Motiverte løpere som er gode nok, må man ha et mål om å ta vare på, sier Rasmus Windingstad.

– Hvor skylden skal legges, eller om dette var en uunngåelig situasjon, er vanskelig for meg å si. Det gjør at man selv føler seg heldig som har hatt en plass i mange år og ikke har trengt å bekymre seg for mye om trening eller penger.

SUKSESS: Rasmus Windingstad tok sin første verdenscupseier da han vant parallellslalåm i desember i fjor. Foto: Alessandro Trovati / AP

Røislands kritikk mot skiforbundet går blant annet på svak økonomistyring, ledere som «soler seg i glansen av utøvere» og at skiforbundet «krever alle kommersielle rettigheter».

– Flere av punktene Max tar opp, er gjengangere, eksempelvis Kristoffersen-saken. Det er en historie hvor det har vært vanskelig å komme gjennom til ledelsen i Skiforbundet, noe resten av oss på laget har adressert og jobber med å forbedre, sier Aamodt Kilde.

– Avgjørelser må ikke tas uten at det er en kommunikasjon rundt de det faktisk gjelder, sier 28-åringen.

VG har tatt opp Kildes uttalelser med sportssjef for alpint, Claus Ryste. Han svarer følgende:

– Aleks (Aamodt Kilde) har rett i at man må kommunisere det med de det gjelder, og han er en utøver som har tatt ansvar for en tydelig og ryddig kommunikasjon, skriver Ryste i en SMS.

HAR TATT ANSVAR: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

– Vi vet viktigheten av å få inn nye løpere og hva de bringer til laget. Gapet mellom FIS, europacup og verdenscup er for stort. Dette er alle ledere og løpere innforstått med, sier Windingstad.

– Jeg mener at det er viktig å poengtere at løpere og ledere har jobbet aktivt med dette her lenger enn hva inntrykket utad kanskje tilsier. For eksempel har vi fått en løperrepresentant på kvinne- og herresiden. Dette gjør kommunikasjonen begge veier mye enklere, og vi har etter min mening blitt mer involvert i saker som direkte angår oss.

De er begge opptatt av det ikke skal tolkes som kritikk av Skiforbundet, men et ønske om å finne bedre løsninger.

– Dette er et veldig viktig tema. Vi ønsker en konstruktiv dialog og synes det er synd at utøvere føler at de må gå til mediene for å bli hørt.

– Jeg mener at det er viktig med større grad av tidlig involvering og løper-representasjon på saker som direkte påvirker oss utøvere, sier Aamodt Kilde.

Windingstad understreker også at det gjøres en veldig god jobb, all den tid en liten alpinnasjon som Norge er konkurransedyktige med større land som Østerrike, Italia og Tyskland.

– Man må ikke glemme utviklingen vi har sett. Hvis man klager på økonomistyringen i alpint, må man huske å se på utviklingen i antall kvinner vi har på lag. Damene har like mye krav på bra opplegg som det vi har, sier Windingstad, som viser til større bredde både på herre- og kvinnesiden.

GROSSISTER: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal har vært store profiler på herresiden i alpint de siste årene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det meste handler om økonomi.

– Konkurransen om en plass på landslag er hardere enn noen gang, ikke minst på grunn av corona og ekstraordinære økonomiske kutt, sa Ryste til VG i forbindelse med Røisland-saken.

Skiforbundet gikk med millionunderskudd i 2016, før det ble enda tøffere året etter. Trenden har heller ikke gitt seg.

– Det eneste det handler om, er penger. Det er ingen som ikke har fått en plass på laget av andre urettferdigheter, sier Windingstad.

– Opplegget må være så spisset at de beste blir gode nok til å vinne. Det må også være økonomi til å ta vare på etterveksten. Jeg tror Norges Skiforbund vil vinne på å være mer mottagelige for innspill både når det gjelder det sportslige og sponsorarbeid, sier Kilde.

Publisert: 18.10.20 kl. 08:14 Oppdatert: 18.10.20 kl. 08:28