Aksel Lund Svindal skuffet over overskrifter: – Mulig det var naivt

Aksel Lund Svindal (36) mener at mediene har fremstilt hans meninger om konflikten mellom Henrik Kristoffersen (25) og Skiforbundet feil, og tar et kraftig oppgjør på sin egen Facebook-side.

Slik åpner den abdiserte skikongen Facebook-innlegget som ble publisert tidlig mandag morgen:

«Jeg trodde faktisk jeg hadde skrevet en bok blottet for muligheter for store overskrifter og konflikter gjennom oppslag i media. Mulig det var naivt eller at jeg er ute av trening etter at jeg la skiene på hylla, men rett skal være rett.»

Det har blitt oppmerksomhet rundt saken i forbindelse med lanseringen av Svindals selvbiografi «Større enn meg».

Der har Svindal skrevet sine meninger om den åpne konflikten mellom Skiforbundet og Henrik Kristoffersen over en samarbeidsavtale med Red Bull.

Det er her Svindal mener at hans meninger er feil fremstilt, og begrunner:

«Når jeg ser overskrifter som ”Langer ut mot Skiforbundet”, blir jeg nysgjerrig på hva media mener med det. Har de virkelig lest en bok som jeg dedikerer til alpinlandslaget, for så å mene at ”Langer ut mot Skiforbundet” er en passende overskrift for å beskrive innholdet?»

I boken skrev Svindal blant annet dette om Kristoffersen-konflikten og forbundet:

– Min mening er at de var så redde for den pågående rettsprosessen at de satte alt annet på vent. De var ikke tydelige i kommunikasjonen og i regler for rett og galt eksternt, men enda verre var det at de ikke var tydelige internt i landslagene. Det har bidratt til å svekke den tryggheten og forutsigbarheten som må ligge som en basis i et godt prestasjonsmiljø.

Det var VG som hadde tittelen «Langer ut mot Skiforbundet i ny bok». Det er også flere titler han reagerer på, blant annet Morten Pedersen i Dagbladet sin kommentar, hvor han beskylder Lund Svindal for å ha stukket hodet i sanden og holdt kjeft, og ikke støttet lagkameraten i rettssaken mot Skiforbundet.

Også VGs Leif Welhaven kritiserte Svindal for ikke å stå mer opp for Kristoffersen mens konflikten pågikk. Oppgjøret burde kommet før, skrev VGs sportskommentator.

– Det er en vanlig journalistisk metode å spisse innhold, og det er naturlig å ta tak i problematikken rundt Henrik Kristoffersen. Lund Svindal er såpass erfaren til å vite at media-verden fungerer slik. Men jeg har ikke lest boka selv, og vet ikke om det gjort noen overtramp her, sier Reidar Sollie, leder i Norsk Sportsjournalisters Forbund.

I tillegg til å rette kritikk mot medias fremstilling, bruker Svindal også Facebook-innlegget på å forklare sin mening i konflikten mellom Kristoffersen og Skiforbundet.

Han understreker i innlegget at han støtter Kristoffersen i noen prinsipper som er feil, men mener at det var FIS som burde bli kontaktet om det var en sak han ville fremme.

«Det er derfor jeg forstår Henrik 100 prosent, og det er synd at han ikke kan ta opp saken med FIS, men må kjempe mot sitt eget forbund.»

