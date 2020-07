ENER: Henrik Kristoffersen er regjerende verdensmester i storslalåm før ny VM-sesongn. her under verdenscupen i Hinterstoder i mars. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Kristoffersen frisk etter skaden: – Ikke noen spjæling fra Rælingen lenger

Henrik Kristoffersen (26) har brukt corona-krisen til å bygge muskler. Nå drar den friskmeldte alpinisten fra Norge i slutten av uken og kommer ikke tilbake fra Mellom-Europa før jul.

For ankelskaden til Kristoffersen, som måtte MR-sjekkes i juni er nå leget, etter et par uker med alternativ trening for alpinstjernen. Smellen, som var en brutal overtråkk, fikk han på turntrening, der han «hørte det knaset» i ankelen.

– Det går bra. Vi teiper i enkelte situasjoner som under løping og motorcross og slike ting. Men når han kjører knebøy på stabilt underlag går det helt fint, sier trener og pappa Lars Kristoffersen til VG nå om sønnens skade.

Han forteller at sønnen i slutten av denne uken returnerer til sin bolig i Salzburg i Østerrike og planen er nå at han ikke returnerer til Norge før en kort julefeiring. Men dette vil også kunne avhenge av spredningen av coronaviruset. Han oppholdt seg også i Østerrike under den første nedstengningen av Europa i mars. Nå reiser han til Mellom-Europa med flere kilo muskler ekstra, som skyldes både en uvanlig lang periode med barmarktrening og målrettet styrketrening.

– Det var noen som kommenterte at han ikke er noen spjæling fra Rælingen lenger. Han ligger vel 2–3 kilo over det han har hatt som maks tidligere, sier Lars Kristoffersen med referanse til Kristoffersens kallenavn «spjælingen fra Rælingen», som han har fått på grunn av sin spinkle kroppsbygning til å være alpinist.

Spinkel er imidlertid ikke premiehyllen, som da han tok slalåmgull i 2019:

Lars Kristoffersen anslår at sønnen har bygd rundt sju kilo muskler siden sesongen ble avbrutt på grunn av coronaviruset i mars. Men gjennom sesongen synker vekten på grunn av all reisingen og begrensede muligheter til styrketrening mellom alle rennene.

– Da er det ganske skrint. Når du blir sterkere kan du gå på tøffere og tyngdekraften er motoren. Det er klart det hjelper. Du får mer å stå i mot med. Du kan kjøre tøffere linjer, sier Lars Kristoffersen.

– Han er ikke blitt svær målt opp mot tidligere, men han er litt kraftigere enn han har vært, sier han.

Trenerfaren påpeker at det spesielt er den utholdende styrken som er viktig for alpinister som kjører rundt 70 svinger i slalåm eller rundt 55 svinger i storslalåm.

Selv drar han etter sønnen i august for å starte treningen på ski i Saas-Fee i Sveits 10. august. Egentlig var planen å dra til New Zealand, men den turen ble kansellert på grunn av coronaviruset.

– Vi forbereder oss som at ting skal gå som planlagt, Men vi må være innstilt på at det kan bli endringer. Vi er forberedt på spesielle tider, sier Lars Kristoffersen.

