Det ble bare nesten for Henrik Kristoffersen i Schladming.

Kristoffersen gikk glipp av rekord – Braathen fortsatte eventyr-sesongen

Henrik Kristoffersen (27) hadde muligheten til å bli tidenes mestvinnende i Schladming, men en svak 2. omgang ødela. Lucas Braathen (22) sikret derimot sin fjerde strake slalåm-pallplass.

Saken oppdateres

– Det er unødvendig. Sånn er det. Jeg mister hodet mot slutten der. Det svir dette her, er Kristoffersens svar da TV 2 spør om hva som gikk galt.

Han ledet med 0,77 sekunder før han satt ut som sistemann i finalen. Men en stor feil gjorde at det ble en skuffende 11. plass for Kristoffersen.

Dermed kunne franske Clément Noël juble for seier foran Ramon Zenhäusern og Lucas Braathen.

Kristoffersen må fortsatt dele Schladming-rekorden med Benjamin Raich, begge har fire seirer under flomlyset i prestisjerennet.

Info Resultater i Schladming-slalåmen 1) Clément Noël, Frankrike 1.48,97 (54,96-54,01), 2) Ramon Zenhäusern, Sveits 1-49,04 (54,85-54,19), 3) Lucas Braathen, Norge 1.49,35 (54,76-54,59), 4) Manuel Feller, Østerrike 1.49,42 (54,40-55,02), 5) Loïc Meillard, Sveits 1.49,57 (54,49-55,08), 6) Atle Lie McGrath, Norge 1.49,92 (55,92-54,00), 7) Kristoffer Jakobsen, Sverige 1.50,06 (56,43-53,63), 8) Alexander Steen Olsen, Norge 1.50,13 (56,64-53,49), 9) Fabio Gstrein, Østerrike 1.50,16 (56,43-53,73), 10) Timon Haugan, Norge 1.50,20 (55,63-54,57). Øvrige norske: 11) Henrik Kristoffersen 1.50,30 (54,19-56,11), 13) Sebastian Foss Solevåg 1.50,87 (56,40-54,47). Vis mer

Etter tredjeplass i sitt aller første «Night Race» danset en smørblid Lucas Braathen foran folkehavet. Han har nå vært på pallen i de siste fire slalåmrennene.

– Pallen i Schladming, det er så fett! roper unggutten i intervju med TV 2.

– Jeg trodde ikke det skulle holde. Det var veldig vanskelig i bakken her, og jeg er litt skuffet over feilene. Men det blir for dumt å ikke hylle dette publikumet og den stemningen som er her, forklarer Braathen til TV 2.

Lucas Braathen fortsetter sin enorme sesong.

Selv om seieren glapp, var laginnsatsen fenomenal: 3. plass Lucas Braathen, 6. Atle Lie McGrath, 8. Alexander Steen Olsen, 10. Timon Haugan, 11. Henrik Kristoffersen og 13. Sebastian Foss-Solevåg.

Alexander Steen Olsen imponerte stort og var raskest av alle i 2. omgang. Det holdt til å kjøre seg opp 11 plasser til en 8. plass.

Alexander Steen Olsen med et jubelbrøl etter en enorm 2. omgang i Schladming.

– Det er så fett å være en del av, jeg har nesten ikke ord. Lille Norge, vi klarer det, oppsummerer Braathen til TV 2, før han plutselig får øye på Steen Olsen:

– Din syke, syke mann! roper Braathen i retning Steen Olsen.

– Det er utrolig fett å gjøre det her i Schladming, er dommen fra Steen Olsen selv på TV 2s spørsmål om egen innsats.