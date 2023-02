VM-DEBUTERER: Det var en fornøyd Lucas Braathen som møtte pressen i Courchevel torsdag kveld.

Braathen med gladnyhet: − Et stort øyeblikk for meg

COURCHEVEL (VG) Nyopererte Lucas Braathen (22) får sin VM-debut når han søndag stiller på startstreken i VM-slalåmen.

– Tro det eller ei. Tenk at debuten er her, sier Braathen til VG.

Lucas Braathen ble diagnostisert med blindtarmbetennelse for et par uker siden, og det har siden vært svært usikkert om medaljehåpet kunne stille til start i VM.

Onsdag ankom 22-åringen VM-bakken i Courchevel, og torsdag kveld bekrefter hovedpersonen selv at han blir å se i slalåmen som avslutter mesterskapet søndag.

– Jeg debuterer i mitt første VM på søndag. Jeg er tilbake, sier Braathen.

– Det er et stort øyeblikk for meg.

Braathen briljerte også med sine tyske språkkunnskaper under pressetreffet. På tysk sa han:

– Jeg tror alt er mulig. Jeg har troen på at jeg vinne.

Beslutningen tok han først etter torsdagens trening i Frankrike.

– Vi er her så det er et stort steg i seg selv. Det har vært noen turbulente uker for å si det mildt, sier han.

– Holder det i dag, så holder det på søndag. Jeg er klar for fight.

Samtidig understreker han:

– Det er klart at det er en rask retur dette her. Min første beskjed var at det skulle ta mange uker. Så at det ikke er 100% bra på søndag sier seg selv.

VG var med Braathen og støtteapparatet på Kvitfjell mandag morgen . Da smilte han og delte ut klemmer etter siste treningsøkt.

– Jeg er positiv til at jeg setter meg på et fly sånn som det gikk i dag, sa Braathen til VG da.

Onsdag fløy han til VM-fjellet med milliardær Øystein Stray Spetalen (60) og familien i privatfly, noe lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde reagerte slik på:

Etter at Braathen kom seg på plass i Frankrike, møtte han helseteamet til alpinlandslaget onsdag kveld.

22-åringen har hele uken vært tydelig på at han måtte komme seg til Courchevel før han kunne ta den endelige beslutningen om det ble VM-start.

Fredag går storslalåmdisiplinen, men den har aldri vært aktuell for Braathen etter den akutte operasjonen.

Søndagens slalåm blir Braathens første VM-renn i karrieren på seniornivå. Han mesterskapsdebuterte i OL i Beijing i fjor, der han kjørte ut i både storslalåm og slalåm.

Braathen har vært blant de beste alpinistene i verden denne sesongen, med tre verdenscupseire og seks pallplasser.