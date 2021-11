SATSET ALT: Maria Therese Tviberg.

Tviberg falt voldsomt fra pallen: − Noen blåmerker

Maria Therese Tviberg (27) lå på 5. plass foran finaleomgangen i slalåm i Finland - kun 16/100 fra pallplass - men forsvant ut av gullkampen med en voldsom kollbøtte inn i henget.

Av Øystein Jarlsbo

– Ga alt ... aj, aj, aj. Hun går på som bare det. Fikk et lite utslag der. Får bare håpe at dette går bra, kommenterte TV 3s ekspertkommentator Marius Arnesen etter at Tviberg røk hodestups ut av konkurransen på vei inn i det stupbratte terrenget.

Tidligere kneskadeplagede Maria Therese Tviberg så noe rystet ut i det hun etter hvert kom seg på bena. Ifølge Arnesen var det imidlertid ikke så ille fatt med Tviberg som det umiddelbart var grunn til å tro.

Det bekreftet hun noen minutter senere.

– Jeg er ikke skadet utover noen blåmerker. Ingenting i knærne. Jeg prøvde mitt beste. Jeg vet det er det som må til. Jeg er i en helt annen form enn i fjor, sier Maria Tviberg i et intervju med TV 3 i Levi.

Petra Vlhova (26) var best etter første omgang og startet dermed sist i den avgjørende andre. Rett bak fulgte Mikaela Shiffrin (26), og høyst sannsynlig skulle de to - så å si som alltid og lørdag - gjøre opp om topplasseringen. Amerikaneren lå 18/100 bak slovaken etter premiereomgangen søndag.

Det endte som slalåmrennet lørdag gjorde: 1) Petra Vlhova, 2) Mikael Shiffrin (47/100 bak), 3) Lena Dürr (30), Tyskland (78/100 bak).

SUVEREN IGJEN: Slovakias Petra Vlhova.

Shiffrin, kjæresten til Aleksander Aamodt Kilde, jaktet sin 46. seier i slalåmverdenscupen. Hvis hun hadde lyktes med å innkassere den, ville hun tangert Ingemar Stenmarks antall seirer i en disiplin.

Maria Therese Tviberg ville imidlertid, med god grunn, ha et ord med i laget. Hun hadde et halvt sekund å ta inn på Petra Vlhova i finske Levi.

Kristin Lysdahl fikk det ikke helt til å stemme i finaleomgangen, etter 26. plass i den første.

– Løypa er utmerket. Vi ser frem til Thea (Louise Stjernesund) og Maria (Therese Tviberg), uttalte Norges kanadiske trener Tim Gfeller i et intervju vist på TV 3 etter Lysdahls endelige målgang.

Stjernesund (24) lå på 17. plass etter første omgang. Lørdag ble hun nummer 10, hennes til da beste resultat i slalåm. Nå ble hun nummer 12.

I finaleomgangen dagen etter kastet hun seg inn til foreløpig ledelse.

– Det er sterk kjøring, det. Bra, Thea!, kommenterte Marius Arnesen under TV 3s sending da Stjernesund med god grunn jublet vilt for sin solide prestasjon.

Deretter kom Østerrikes Katharina Truppe, som viste «alle» hvordan henget skulle takles, og la Stjernesund 61/100 bak seg. Truppe ble dyttet nedover på resultatlisten, til foreløpig 4. plass etter at sveitsiske Wendy Holdener sto for et nær perfekt løp - og la seg i toppen med god margin (49/100) etter 9. plass i første omgang.

Lena Dürr (30) fra Tyskland tok ledelsen før det var Tvibergs tur. Som ikke fikk turen hun hadde sett for seg. Mikaela Shiffrin gjorde også en feil, men kom i mål som nummer to - etter at Petra Vlhova ikke gjorde noen feil og tok sin fjerde seier på rad i Levi.