SKADET: Timon Haugan var eneste nordmann i finalen. Foto: Torstein Bøe

Skadet Haugan ut på båre – norsk fiaskodag i VM

CORTINA/OSLO (VG) Timon Haugan var eneste nordmann i finalen av parallellstorslalåmen. 24-åringen skadet seg på vei ut i løypen og røk ut med en gang.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For første gang står parallellstorslalåm på VM-programmet. Tyske Linus Strasser var storfavoritt i Cortina, men det var Loïc Meillard som vant kvalifiseringen foran Andreas Schmid og Fabio Gstrein.

Oppdal-gutten Timon Haugan var eneste nordmann som kom seg gjennom kvalifiseringen og sto på start i finalen. Haugan gikk offensivt til verks og proklamerte at han skulle «redde Norges ære».

Han møtte nevnte Strasser til duell i åttedelsfinalen, men det oppsto raskt dramatikk. Haugan skadet skulderen på vei ut av porten på toppen av løypen og fullførte aldri første runde.

Haugan holdt seg til skulderen og så ut til å ha store smerter. Forbundet bekrefter at han fikk skulderen ut av. Han ble senere fraktet ut av skianlegget på båre.

Landslagstrener Steve Skarvik er usikker på hvor lenge skaden setter Haugan på sidelinjen.

– Det er vanskelig å si, men skulderen ut av ledd... Han kan ha et lite håp siden han har hatt den ute før. Jeg tror det er for to år siden, forteller han til VG.

Rennet pågår fremdeles. Saken oppdateres.

les også Norske alpinstjerner i sorg etter dødsfall: – En utrolig fin fyr

Både Leif Kristian Nestvold-Haugen og Fabian Wilkens Solheim kjørte ut i kvalifiseringen og nådde dermed ikke finalen.

– Hvor skuffet er du?

– På en skala fra en til 10? 11, sa Nestvold-Haugen til VG etter målgang.

– Det blir litt annerledes enn jeg hadde sett for meg og jeg takler der dårlig. Det er min egen feil i dag, avsluttet han.

les også Alpint-legende Inger Bjørnbakken er død

Ingen av de norske kvinnene klarte å kvalifisere seg til finalen. Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen kjørte i blå løype og endte opp som nummer 10 og 14, og Thea Louise Stjernesund nummer 20 fra rød løype. Det var kun de åtte beste fra hver løype som gikk videre.