SKADET: Timon Haugan var eneste nordmann som tok seg videre fra kvalifiseringen. Han skadet seg i åttedelsfinalen. Foto: Torstein Bøe

Haugan håper på å fortsette VM: − Jeg har et stort håp

CORTINA/OSLO (VG) Timon Haugan (24) var eneste nordmann i finalen av parallellstorslalåmen, men røk ut med en skade. Etter noen timer på sykehuset håper han å fortsette VM.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdal-gutten Timon Haugan var eneste nordmann som kom seg gjennom kvalifiseringen og sto på start i finalen. Haugan gikk offensivt til verks og proklamerte at han skulle «redde Norges ære».

Han møtte Linus Strasser til duell i åttedelsfinalen, men det oppsto raskt dramatikk. Haugan dro skulderen ut av ledd på vei ut av porten på toppen av løypen og fullførte aldri første runde. Han ble senere fraktet ut av skianlegget på båre.

– Det er ingenting som er strukket eller har røket, så det er bra. Jeg må bare se de neste to dagene hvordan det kjennes ut, så skal jeg til en ny sjekk på torsdag, så får vi se da om jeg kan kjøre fredag og søndag, sier Haugan til pressen etter han har kommet tilbake fra sykehuset.

– VM kan være over. Det gjenstår å se. Hvis jeg ramler igjen er det en ganske mye større sjanse for at den kommer ut av ledd igjen. Jeg har det helt fint, så klart surt å ryke ut av finalen på den måten der, men nå håper jeg bare at jeg kan få kjørt igjen på fredag eller søndag.

– Hvor stort er håpet om å være med på søndag?

– Jeg har et stort håp. Jeg tror det er mulig, så jeg må bare se hvordan det er, sier Haugan til VG.

les også Norsk løypeslakt etter Shiffrin-gull: – Følte meg som Bambi

Haugan var tiltenkt en plass på parallell-laget onsdag. Nå blir det trolig Sebastian Foss Solevaag og Fabian Wilkens Solheim som tar hans plass.

Loïc Meillard var raskest i kvalifiseringen, men røk ut mot Filip Zubcic i semfinalen. Kroaten møtte Mathieu Faivre i finalen, hvor det ble fransk seier.

Meillard slo Alexander Schmid, som kjørte ut, i bronsefinalen.

les også Norske alpinstjerner i sorg etter dødsfall: – En utrolig fin fyr

Ingen av de norske kvinnene klarte å kvalifisere seg til finalerundene. Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen kjørte i blå løype og endte opp som nummer 10 og 14, og Thea Louise Stjernesund nummer 20 fra rød løype. Det var kun de åtte beste fra hver løype som gikk videre.

Marta Bassino tok seg til finalen med et nødskrik da hun slo ut Tessa Worley i semfinalen. De to var likt i mål etter andre omgang av semifinalen, men det var italieneren som hadde best tid i den avgjørende omgangen. Det sikret avansement.

I finalen gjentok det samme scenariet seg. Bassino var likt i mål med Katharina Liensberger fra Østerrike og delte gullet. Dermed har vertsnasjonen tatt deres første VM-medalje.

Tessa Worley fra Frankrike sikret bronsen.