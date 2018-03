PALLEN: Fra v.: Beat Feuz, Thomas Dressen og Aksel Lund Svindal. Alle tre vil ha OL til Norge. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Utenlandske alpinstjerner vil ha OL til Norge: – Her er det skikultur

Publisert: 12.03.18 12:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ALPINT 2018-03-12T11:36:10Z

KVITFJELL (VG) Stjernene i alpinsirkuset kan gjerne tenke seg et nytt OL til Lillehammer og Norge.

– Ja, OL i Norge ville helt klart være en god idé, sier Thomas Dressen (24) til VG.

Han gikk til topps i Kvitfjells utforrenn - og beviste dermed at triumfen i Kitzbühel tidligere i vinter ikke var noen tilfeldighet.

– For oss alpinister ville det være fint igjen å få OL i et land der det virkelig er skikultur, mener tyskeren.

Sveitsiske Beat Feuz (31) kapret 2. plassen foran Aksel Lund Svindal, som torsdag lanserte OL-ideen sammen med tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg og Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen.

– Absolutt - OL til Norge og Lillehammer ville være bra, sier Feuz til VG.

– Jeg tror det er viktig at OL igjen kommer til et vinterland, ikke til Sør-Korea og Kina, men til typiske vintersportsland. Norge har disse tradisjonene, det samme har Sveits og Østerrike.

«Kongen av Kvitfjell», Kjetil Jansrud (32), måtte nøye seg med 4. plass lørdag. Han sier at det er en selvfølge at de norske utøverne ønsker et OL på hjemmebane.

– Men jeg tror det blir godt mottatt også blant utlendingene her.

Amerikanske Bryce Bennett (25) sier til VG:

– Norge er jo et perfekt sted. Nordmenn elsker skisporten, og her er det virkelig en skikultur. Våre norske konkurrenter er jo i toppen hele tiden, så det ville helt sikkert være kult. Men det rent politiske skal ikke jeg kommentere.

Mauro Caviezel (29), som ble nummer seks i Kvitfjell lørdag, sier at «det er en god idé med OL i Norge».

– Norge har skikultur og tradisjoner. Hvis det arrangeres på riktig måte, kan det være riktig bra med OL i Norge.

Lillehammer planlegger å søke vinter-OL i 2026 eller 2030, og det vil ikke være behov for å bygge nye store anlegg. Oslo, Finnmark, Vikersund, Telemark, Trondheim, Voss og Stavanger kan få øvelser.

– Denne planen er så god at Idrettsforbundet og norske politikere må forstå at det er noe helt annet enn alle tidligere norske forslag. Det blir såpass rimelig at jeg tror også det norske folk vil kunne samle seg om at Norge igjen kan søke om vinter-OL. Jeg kommer dessverre ikke til å delta, men jeg støtter dette prosjektet fullt ut, sa Aksel Lund Svindal til VG torsdag.

Tanken er at langrenn, skiskyting, alpint, bob og aking skal være på Lillehammer - som i 1994. Og at Hamar - også som i 1994 - får skøyter.

Idrettspresident Tom Tvedt, som er på Paralympics, sa dette til VG fredag:

– Jeg tror Norge igjen skal arrangere vinter-OL, og at vi bør få til en god diskusjon frem mot beslutningen om hvem som skal få OL i 2030. Men først må vi få til en prosess hvor vi blir enige her i landet og hvor det vi blir enige om har støtte i folket, sier idrettspresident Tom Tvedt.