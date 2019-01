UHELDIG: Kjetil Jansrud brakk hånden under utfortreningen i Kitzbühel tirsdag. Hånden traff en issvull etter «Mausefalle» i den berømte og beryktede utforløypa. Jansrud kommer ikke til å kjøre noen av rennene i helgen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Slik skal Jansrud bli VM-klar

KITZBÜHEL (VG) Medisinsk hjelp, alternativ trening, hvile og en god dose håp. Kjetil Jansrud krysser det han har igjen av fingre for at han rekker VM.

– Ja, det er vel sånn 50 prosent igjen med fingre å krysse, sier Kjetil Jansrud som har noe galgenhumor inne blant all skuffelsen.

Han møter VG på utøverhotellet i hjertet av alpelandsbyen Kitzbühel. For litt over et døgn siden ble han operert for brudd i to fingre. Allerede tirsdag, på treningen, gikk et av sesongens øyeblikk i vasken for Vinstra-gutten.

– Elendig timing ja, og forferdelig kjedelig for min del. Men folk har blitt båret ut av denne bakken med lang verre skader enn fingerbrudd, så sånn sett har jeg jo vært heldig.

Den beryktede Kitzbühel-bakken har allerede krevd ett «offer» i år. Samtidig har Aksel Lund Svindal valgt å hente inn spesialistråd for å bestemme seg om han skal kjøre eller ei. Mengdene med is kombinert med mange små kuler i bakken har gjort det ekstra belastende for kneet hans å kjøre her. Han vil ikke ofre VM.

Om bare to uker venter mesterskapet i Åre. I en sesong som så langt ikke har stått helt til forventningene for Kjetil Jansruds del, var det nå han for alvor skulle gi gass for å sikre norsk jubel på svensk snø.

Han vrir på hånden og viser frem hvor hovent og misfarget fingrene ser ut i øyeblikket. Det skal ta seks uker å gro, derfor er jo regnestykket i utgangspunktet enkelt. For om seks uker er VM er historie.

Akkurat nå er det fare for at han ikke får reist over grensen i det hele tatt.

– Det stopper meg ikke enda. Vi bruker jo ikke armen til så mye. Det er jo til å stake på starten, og eventuelt til å ta seg for med.

Ser på løsninger

Utøvere før ham har funnet løsninger på skader i hånden. Lund Svindal tapet staven fast i armen da han hadde skadet tommelen. Så når de umiddelbare smertene er borte, vil Jansrud se på lignende hjelp.

Akkurat nå, som i normal praksis etter operasjoner, kan han ikke utøve fysisk aktivitet grunnet såret.

– Nå handler det om å komme seg på ski igjen så fort som mulig. Så får vi nå se når det blir da. Det blir viktig å finne igjen balansen.

– Og det blir aktuelt å trene bein?

– Absolutt. Det gjør jeg med en gang jeg får klarsignal. Det er jo en liten fordel i det hele. For gjennom sesongen er det lite vi får trent styrke.

Nå blir Jansrud i Kitzbühel for å støtte laget, samt ha det medisinske teamet tilgjengelig. Fredag er det super-G, før verdenscupens kuleste event, Hahnenkamm-rennet i utfor, finner sted lørdag.

Søndag er det slalåm.

Om både Jansrud og Lund Svindal er ute må fartslaget til Norge sette sin lit til en Aleksander Aamodt Kilde. Men som i gjengjeld er i god form.

– Jeg er klar, og kjenner at godfølelsen i kroppen er der. Selv om gjennomkjøringen i dag ikke var spesielt rask, så vet jeg nå at jeg er der jeg skal være. Da er det lettere å gå på start igjen, sier 26-åringen som tok en sterk pallplass i Wengen sist helg.

For Jansruds del blir det denne gangen Kitzbühel fra målområdet og tribuneplass.

– Når du endelig fikk frihelg så er det FA-cup i England og Liverpool er utslått?

Jansrud ler.

– Det er helt sant. Det ble plutselig en fullstendig meningsløs helg for min del dette, smiler han. Det gode humøret kan ingen ta fra ham. Foreløpig ikke VM-håpet heller.