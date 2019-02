KJØRTE SAMMEN: På Trysilfjellet mandag møttes Henrik Kristoffersen og Mikaela Shiffrin for sammen å forberede seg best mulig til VM-avslutningen i Åre. Fotomontasje: NTB/AP

Kristoffersen ladet opp med Shiffrin: – Jeg ble ikke slått

ÅRE (VG) Henrik Kristoffersen (24) og Mikaela Shiffrin (23) gjennomførte mandag en felles treningsøkt i Trysil. Der jaktet to av helgens storfavoritter optimale forhold.

Midt under VM møttes to teknikk-giganter til et skikkelig stjernetreff i skiløypene på Trysil i Østerdalen.

Mens Henrik Kristoffersen leter og jakter etter vinnerfølelsen igjen, går Mikaela Shiffrin inn i helgen som storfavoritt før VMs avsluttende øvelser – storslalåm og slalåm.

– Det var fint å få kjørt med Shiffrin der. Hun er veldig god på ski hun, sier Henrik Kristoffersen.

– Men jeg ble ikke slått hvis du tror det, sier han med et smil.

Han ler og legger til at hun nok vant én runde, men da påstår 24-åringen at han gjorde en grov feil.

Humøret er det ingenting å si på, tross at årets sesong har gitt null verdenscupseirer. Rælingen-gutten har tatt tre sterke pallplasser i storslalåm. I slalåm har han også tre.

Ekstreme Shiffrin

Kontrasten til Mikaela Shiffrin er stor. 23-åringen har allerede 13 verdenscupseirer allerede. Og før hun møtte Kristoffersen i Trysil hadde hun lagt bak seg VMs første gullmedalje i super-G en uke tidligere.

Torsdag og lørdag kan det fort bli to til.

Lenge vurderte hun også å kjøre kvinnenes kombinasjon fredag, men dro altså i stedet til Trysil for å trene.

Amerikaneren har vært det kvinnelige alpinsirkusets «wonderkid» i en årrekke og debuterte i verdenscupen som 15-åring.

Siden har hun tatt fire av de fem siste mesterskapsgullene som er delt ut i slalåm, deriblant blitt tidenes yngste olympiske mester i disiplinen – som 18-åring i Sotsji.

Men før denne sesongen skulle hun bli enda mer voksen som alpinkjører. Derfor begynte teknikeren å stille til start også i fartsdisiplinen super-G. I verdenscupen, der hun selvsagt leder suverent sammenlagt, har hun vunnet samtlige tre super-G-renn der hun har deltatt.

– Jeg bestemte meg i sommer for å satse mer på super-G og nå er vi her. Det er nesten som vi fortsatt er i Chile og trener, men sammen med et fantastisk team har det lyktes. Men det handler om å balansere. Om å få nok energi til å gjøre det godt alle steder. Samtidig må jeg ikke bli grådig og tro jeg skal vinne alt, sier Shiffrin til VG på den internasjonale pressekonferansen etter rennet.

VG forsøkte tirsdag å få en prat med Mikaela Shiffrin (om treningsøkten med Kristoffersen) da hun reiste fra et intervju med hjemlandets TV-kanal NBC. Men hun smilte kun høflig og ruslet uten å ville gi noen ytterligere kommentarer utenfor renn.

Nøye planlagte forberedelser

Mens Shiffrin kan skrive alpinhistorie, kjemper Kristoffersen en innbitt duell med den suverene østerrikeren Marcel Hirscher og de andre konkurrentene om VM-medaljer.

Vinnerskallen fra Romerike gjør det han kan for å komme øverst på pallen igjen.

– Det er så klart der jeg vil stå, det er det jeg stiller på start for. Hver gang, sier Kristoffersen.

Han har vært hjemme i Marikollen og trent, samt vært i Trysil. Løypene i Åre har vært okkupert med turister og renn, slik at treningsforholdene, på nordisk og lik snø, måtte finnes andre steder.

– Fikk du svarene du lette etter i Trysil?

– Det vet jeg vel ikke før jeg har gjennomført to omganger og står i målområdet her, men vi håper jo det.

Han ankom Åre i helikopter slik at det skulle gå minst mulig tid med til transport og mer til forberedelser.

– Oppladningen har vært bra, forsikrer medaljehåpet.