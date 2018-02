Ny amerikaner på båre etter fælt utfor-fall

Publisert: 04.02.18 13:27

ALPINT 2018-02-04T12:27:26Z

Amerikanske Stacey Cook (33) måtte bli fraktet ned på båre etter fall i Garmisch-Partenkirchen i det siste rennet før OL. Det samme skjedde med lagvenninnen Jacqueline Wiles (25) lørdag.

Cook ramlet tidlig i utforrennet og dundret inn i sikkerhetsnettet med stor fart, før hun «spratt» ut i bakken igjen og ble liggende.

SE VIDEO AV FALLET I TOPPEN AV SAKEN:

Cook reiste seg etter noen minutter og tørket blod fra ansiktet. Før hun etter noen minutter ble lagt på båre og fraktet ned i løypa. Cook har tidligere deltatt i tre OL og har tre pallplasser i verdenscupen.

– Hun har full kontroll før det slår litt på skiene og den skjærer ut. Da mister hun kontrollen. Det er en plass i løype du ikke forventer at noen skal kjøre ut. Et lite tidels ukonsentrasjon var nok, sier Bjarne Solbakken, tidligere alpinist og NRK-ekspert.

Leggbrudd for Wiles

Cook er tatt ut til OL, men det spørs nå på hvor alvorlig skader hun pådro seg om det blir noe tur til Sør-Korea.

Wiles pådro seg brudd i leggen og røk korsbåndet etter skrekkfallet lørdag. Dermed mister hun OL, skriver Reuters.

– Vi er alle ekstremt skuffet for at Jackie ble skadet så nære OL, sukket Luke Bodensteiner, ski- og snowboard-sjef for USA.

Wiles måtte hentes av helikopter.

Toppplass for Mowinckel

Lørdag som søndag vant Lindsey Vonn utforen og tok sin 81. verdenscupseier isåfall, fem bak Ingemark Stenmark. Stenmark tok sine 86 seirer på 15 sesonger. Vonn er inne i sin 18. sesong og hennes 81 triumfer har kommet de siste 16 sesongene.

Ragnhild Mowinckel viste igjen at hun er i slag til OL med sin sjetteplass. Hun var 65 hundredeler bak Vonn.

– Ragnhild har selvtillit, og det er kjempeviktig før OL. Med full klaff og marginene på sin side, er hun i posisjon til medalje i OL. Med den formen hun er i nå, er hun plutselig en utfordrer, mener Bjarne Solbakken.

Sofia Goggia og Tina Weirather fulgte nærmest Vonn.

– Jeg tar deg i OL, sa italienske Goggia og pekte på Vonn i intervju med SVT.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.