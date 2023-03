STØRST: Ingen over, ingen ved siden. Mikalea Shiffrin troner øverst.

Shiffrin skrev historie – nå er hun størst av alle

Mikaela Shiffrin vant for andre dag på rad i svenske Åre. Med lørdagens seier troner hun øverst på toppen over flest verdenscupseire i alpinsportens historie.

Saken oppdateres!

Som siste startende i finaleomgangen, med 0,94 sekunder til gode på sveitsiske Wendy Holdener, staket amerikaneren seg ut fra starthuset på toppen.

Amerikaneren virket trygg, ga noen tideler til nærmeste konkurrent, før hun tok tid på sveitseren og avsluttet slik at seieren aldri ordentlig var truet.

I mål kunne 27-åringen strekke armene i været for karrierens 87. verdenscupseier, og juble for at hun nå er den mestvinnende alpinisten gjennom tidene.

Ned til Holdener skilte det til slutt 0,92 sekunder. Svenske Anna Swenn Larsson ble nummer tre.

Fredag tangerte hun den 34 år gamle rekorden til alpinlegenden Ingemar Stenmark (66), da hun vant storslalåmrennet.

– Dette er spektakulært. Herregud, sa Shiffrin i seiersintervjuet fredag.

Det var i 1989 at Stenmark kjørte inn til sin 86. og siste verdenscupseier i Aspen i Colorado, Shiffrins hjemstat i USA. Lørdag – 34 år senere – passerte Shiffrin rekorden da hun vant slalåmrennet i Åre i Sverige, en 44 mils kjøretur fra Stenmarks hjemsted, Joesjö.

I et større intervju med nyhetsbyrået AP tidligere i år, sa Stenmark følgende om Shiffrin:

– Hun er mye bedre enn det jeg var. Det kan ikke sammenlignes. Hun har alt. Hun har god fysisk styrke, god teknikk og et sterkt hode. Jeg tror det er kombinasjonen av alt som gjøre henne så god, sa Stenmark.

Stenmark fikk alle sine seirer i teknikkdisiplinene slalåm (40) og storslalåm (46).

Shiffrins 87. vedenscupseire er fordelt slik: Slalåm (53), storslalåm (20), super-G (5), utfor (3), kombinasjonen (1) og paralell (5).