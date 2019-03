SKIPRESIDENT: Erik Røste og skiforbundet møter Henrik Kristoffersen i retten. Foto: NTB SCANPIX

Hevder Røste var med i Red Bull-forhandlinger fra dag én

OSLO TINGRETT (VG) To tidligere alpinledere hevder Erik Røste (54) var svært sentral i forhandlingene som kunne gitt Henrik Kristoffersen (24) lov til å kjøre med Red Bull på hjelmen. Da alt skulle avgjøres stemte Røste likevel nei til avtalen.

I forrige uke forsvarte skipresidenten avgjørelsen om å nekte Kristoffersen et Red Bull -merke på hjelmen i 2016.

– Jeg er overbevist om at dette var et riktig resultat, sa Røste tydelig fra vitneboksen i sal 250 i Oslo tingrett.

Den pågående rettssaken mot en av sine aller største stjerner har likevel vært svært vanskelig for Norges skiforbund. Det viser også en lang rekke interne e-poster og dokumenter som VG er i besittelse av.

De forteller historien om en voldsom drakamp internt i forbundet, tøffe forhandlinger med Telenor - og en dramatisk finale, der skistyret stemte ned en fremforhandlet Red Bull-løsning med ti mot én stemmer.

En gjenganger gjennom hele prosessen: Skipresident Erik Røste.

Denne historien handler om det som foregikk mellom 28. juli og 1. november i 2016. I løpet av noen få måneder fremforhandlet sentrale skiledere en avtale som åpnet for Red Bull-ja. Forslaget ble senere nedstemt av styret i skiforbundet.

– Erik Røste var med i forhandlingene og alt som hadde med saken mellom Henrik Kristoffersen og Telenor å gjøre fra dag én. Han var involvert i møter, eposter og ulike diskusjoner. Vi sendte flere tekster til Erik, for å få hans godkjennelse, før vi sendte dem videre til Telenor, sier tidligere nestleder i alpinkomiteen, Gunnar Hvammen.

– Veldig overrasket

Kristoffersen-feiden var den aller første saken den nyvalgte komiteen fikk på bordet i månedsskiftet mai/juni 2016.

Ifølge Hvammen har Røste en god tone med Telenor-direktør Bjørn Ivar Moen. Denne skal ha blitt benyttet når dialogen med sponsorsjef Petter Svendsen sto fast.

– Ble du overrasket da Erik Røste stemte nei til avtalen?

– Da vi skjønte hvor det bar, var jeg veldig overrasket. Men da avstemningen fant sted - med en forhåndsvotering først, slik at Erik kunne sjekke hvem som stemte «nei» før avstemningen - så var jeg ikke overrasket, sier Hvammen.

Han har selv bred erfaring fra næringslivet:

– Når man gjør ting utenfor strategi eller budsjett, så er jeg vant til at man koordinerer alt med øverste sjef. For han har kontakt med det øverste organet i skiforbundet. Det er slik man jobber i næringslivet, sier han.

Ønsket Lund Svindal-avtale

Torsdag 28. juli hadde Norges Skiforbund nettopp mottatt et varsel om søksmål fra Henrik Kristoffersen. Han hadde lenge ønsket seg en avtale lik den Aksel Lund Svindal hadde med drikkevarekjempen Red Bull.

Gradestokken viste 20 grader og det blåste frisk bris idet Erik Røste og daværende alpinleder Trond Olsen reiste hjem til sponsorsjef i Telenor, Petter Svendsen, på Jeløya utenfor Moss. De ville informere Svendsen om det ferske brevet de hadde mottatt fra advokatene til en av verdens beste alpinister.

De neste månedene var Svendsen - som VG avslørte i forrige uke - svært kritisk til Red Bull. Men Telenor ønsket ikke bli en aktør i en opprivende rettssak, og søkte derfor en løsning på tvisten. Altså å la Henrik Kristoffersen få kjøre med Red Bull-reklame, mot en kompensasjon til Telenor.

– Vi ville ikke ha en forside som sa at «Telenor stopper Henrik». Derfor ville vi sette oss ned, forklarte sponsorsjef i Telenor, Petter Svendsen, i retten.

Røste deltok deretter i et nytt møte med Telenor-topp Svendsen, samt Trond Olsen og Telenor-direktør Bjørn Ivar Moen 29. september.

– Det ble sagt at det var det et forhandlingsmøte, men det var det ikke. Det var et oppdateringsmøte, sa Røste i retten i forrige uke.

Vinden snudde

Møtet skal ha vært preget av optimisme. Men allerede 17. oktober snudde vinden. Da sa alpinkomiteen i Norges skiforbund nei til et forslag der Henrik Kristoffersen ville fått særbehandling og vært den eneste utøveren som fikk Red Bull-ja.

Snøballen begynte plutselig å rulle fort. Samme dag mottok skiforbundet søksmålet fra Kristoffersen.

– Det var unntakstilstand i skiforbundet akkurat da, fortalte Røste, som allerede hadde dopingsaken til Therese Johaug å hanskes med, i retten.

Ett døgn senere, på ettermiddagen 18. oktober, tok han med seg flere representanter fra skiforbundet og møtte to representanter fra Telenor på Ullevaal stadion. Et regneark med tall ble blåst opp på veggen. Summen av de ulike postene viser en totalramme på godt over 100 millioner kroner.

Partene kom og gikk, diskuterte og forsøkte finne løsninger utover kvelden.

– Det var ikke noe forhandlingsutvalg som møtte Telenor. At jeg var med på diskusjonen ser jeg på som naturlig siden skiforbundet – ved presidenten – var stevnet for 15 millioner kroner. Men vi hadde ikke mandat til å forhandle på noen måte. Alpinkomiteen måtte først finne ut om de ville bringe saken inn for skistyret, understreket Røste i retten.

Kom aldri langt

Overfor VG tilføyer han:

– Formålet var å forsøke å finne en løsning for å unngå en rettslig tvist med en av våre beste utøvere. Vi kom imidlertid aldri så langt at det lå noe annet på bordet enn et regneark, da det prinsipielle spørsmålet om frigivelse av hjelm uansett først måtte behandles i alpinkomiteen, og deretter i skistyret.

Røste sa altså at han ikke kunne lande en avtale. Men flere aktører er tydelige på at det ble forhandlet.

I sitt vitnemål i Oslo tingrett sa tidligere alpinleder Trond Olsen at «Tirsdag 18. oktober ble det holdt forhandlingsmøte på Ullevaal…» og «Det var et godt møte der det kom på plass også med forutsigbarhet for de neste løperne.»

Olsen sa også at «Erik Røste har på en god måte vært med i disse forhandlingene hele tiden. Jeg har ikke sittet alene i møtene.»

Røste sendte en epost til tre kolleger klokken 07.26 dagen etter, altså 19. oktober. I emnefeltet sto det «SV: Telenor forhandlingsark 181016»,

Skipresidenten åpnet med å takke for et konstruktivt møte, før han gikk gjennom detaljerte tall man hadde diskutert kvelden før.

Han skrev blant annet hvordan hjelmen til Henrik Kristoffersen som måtte innbringe ni millioner kroner for å få et regnestykke til å stemme:

«En økning fra dagens avtale på kr. 35.720.000. Dette forutsetter at 5. merke blir solgt i perioden 2018 – 2022 for kr. 14 mill. og at Henrik-hjelmen innbringer minimum 9 mill. I dette beløpet ligger også betaling for eksklusivitet på kr. 9 mill. Merk at NSF ifølge regnearket få ekstra betalt for eksklusivitet fra og med inneværende sesong. 1,5 mill ligger inne i alle 6 årene. Dette er et godt innsalgsargument overfor skistyret. Det betyr at både alpint får kr 1,5 mill allerede inneværende sesong og Telenor betaler 1,5 mill for eksklusiviteten.»

1–10-tap

I forbindelse med punktet som omhandlet såkalt bransjeeksklusivitet, skrev Røste altså at «Dette er et godt innsalgsargument overfor skistyret». Røste er selv leder av det samme skistyret.

Senere på dagen 19. oktober behandlet alpinkomiteen deretter punktene som nå lå på bordet. Leder Trond Olsen sendte tidlig på ettermiddagen, klokken 13.32, ut en e-post til fem sentrale personer i skiforbundet, inkludert Erik Røste.

Under overskriften «Hovedlinjene i forhandlingsresultatet er følgende» sto det blant annet:

«Avtalen åpner for at hodeplagg, slik det praktiseres internasjonalt innenfor FIS-systemet, kan selges av utøverne, men i tråd med NSF sin avtale med Telenor. Dagens ordning, som alpint har, videreføres med dette, men hvor hver enkelt utøver likebehandles i forhold til retten til å inngå slike avtaler».

Eller sagt på en litt enklere måte: Det ble åpnet for at Henrik Kristoffersen - og alle de andre utøverne - kunne selge reklameplass på hjelmen sin til Red Bull.

Særbehandlingen av Kristoffersen var altså borte og alpinkomiteen snudde derfor 180 grader. Nå ba de skistyret gå for Red Bull-ja. Avgjørelsen skulle falle på skistyremøte 1. november.

Der ble resultatet 1-10-tap.

Kun alpinleder Trond Olsen stemte for den nye løsningen. Senere forsvant både han og Hvammen ut av alpinledelsen etter en konflikt med de andre medlemmene i komiteen. Misnøyen var da voldsom begge veier.

Også Erik Røste stemte med andre ord mot. I retten i forrige uke fortalte han hvorfor:

– I tiden fra 19. oktober til 1. november ble det veldig klart for meg at vi ikke kunne fortsette å sette samarbeidspartnerne våre i en umulig situasjonen der de må ta stilling til denne typen saker. Det ville ikke gi partnerne våre oppfattelsen av at vi er en seriøs samarbeidspartner, sa Røste.

Han trakk spesielt frem to grunner til at han sa nei:

Et såkalt landslagsmodell-utvalg hadde i nesten et år drøftet ulike modeller for fremtiden. Røste ville ikke fravike prinsippene ved første anledning etter at utvalget hadde kommet med sin anbefaling. Røste ønsket ikke å sette en viktig sponsor i en vanskelig situasjon der man ble nødt til å reforhandle en eksisterende avtale. Han fryktet for signaleffekten.

– Jeg har i ettertid fått henvendelser fra andre sponsorer som sier at «på grunn av det vedtaket, så kan vi stole på dere». Så det var en riktig avgjørelse for skiforbundet på både lang og kort sikt. Det er jeg overbevist om, sa Røste i Oslo tingrett.

