Sesongen over for Jansrud: − Motivert for å gjøre jobben som trengs for å komme tilbake

Kjetil Jansrud (36) mister resten av sesongen etter skaden i Beaver Creek.

Av Eivind Haugen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Sesongen er over for min del, men jeg er motivert for å gjøre jobben som trengs for å komme tilbake, sier han i en pressemelding.

Jansrud falt stygt under fredagens super-G-renn i Beaver Creek. Han holdt seg til kneet etter å ha kjørt i nettet.

– Kjetil er ute i seks til ni måneder, og vi vet mer om det endelige skadeomfanget etter at operasjonen er gjennomført, forteller lege for alpinlandslaget, Marc Strauss, i en pressemelding.

Det betyr at 36-åringen mister OL i Beijing og resten av sesongen. I et intervju med VG i november sa han at han så på denne sesongen som hans siste som utøver.

– Det er hvert fall siste OL, og jeg ser på det her som min siste sesong, sa han.

I løpet av karrieren har han notert seg for hele 23 verdenscupseiere, fem OL-medaljer og tre VM-medaljer. Fjorårssesong med en tredjeplass i Val Gardena som beste resultat ble en liten skuffelse.

– Jeg er veldig komfortabel med at det kan være min siste sesong. Det føles riktig både med tanke på familie og prestasjonene i fjor. Nå håper jeg det blir et helt annet år i år da, sa Jansrud i intervjuet med VG i november.

OL i Beijing ville vært hans femte strake OL.

Saken utvides.