Mowinckel vil kopiere suksess-oppskrift: – Vi har ikke hatt noen kultur

ØKERN (VG) Mens alpingutta har kunnet jobbe sammen som lag, har situasjonen vært en annen på kvinnesiden. Det mener Ragnhild Mowinckel er i ferd med å endre seg.

– Selv om vi er på samme landslag, så er det veldig forskjellig kultur, først og fremst fordi vi ikke har hatt noen kultur. Vi driver og bygger den opp nå. Det siste året har det vært ganske stor forskjell fra jeg kom inn på laget, sier hun til VG.

Samholdet på herrelandslaget har kommet frem en rekke ganger, sist da Aksel Lund Svindal avsluttet karrieren med å ta utforsølv, men gledet seg like mye for at lagkameraten Kjetil Jansrud stakk av med gullet.

– Det er noe vi har jobbet veldig hardt med. Jeg føler at vi begynner å få vår egen kultur, så kan vi lære av gutta selvfølgelig vi også. Men det er noe annet med jente- og guttelag, så det er nok sikkert noen ting som er annerledes der, sier Mowinckel.

I både treningshverdagen og i konkurranse er det stadig flere kvinnelige utøvere som melder seg på.

Senest i helgen da Mina Fürst Holtmann og Maria Tviberg klinket til med henholdsvis fjerde- og sjetteplass. Det gleder Ragnhild Mowinckel.

– Jeg begynner å bli veldig trygg på at den kulturen vi har er noe som fungerer veldig bra. Det er gøy å se at det gir resultater og flere som presterer. Det håper jeg har litt med kulturen vår å gjøre.

– Har du vært litt ensom?

– Nei, men kulturbiten ble kanskje ikke fremmet eller satt like høyt. Vi er veldig mange flere folk nå, og kulturen blir viktigere jo flere vi er. Det er mer som skal gå i orden for at det skal lykkes fremover.

BLID: Selv om hun sliter med en alvorlig kneskade, ser Ragnhild Mowinckel lyst på fremtiden både på egne og lagets vegne. Foto: Tore Kristiansen

Mener konflikt-uttalelser viser takhøyde

Mowinckel sier seg enig i at uttalelsene til Aksel Lund Svindal om sin tidligere lagkamerat Henrik Kristoffersens håndtering av Red Bull-konflikten med Skiforbundet, viser at de har en kultur hvor det er takhøyde for å ytre meningene sine.

– Det er det helt klart. Det Aksel snakker om er helt opp til han. Det var herresiden som ble rammet mest, og på herresiden man kjenner mest på det, så sånn sett er det de som bør uttale seg mest om det også, sier hun om den saken.

Selv om Mowinckel er den med klart best resultater på kvinnelandslaget de siste årene, håper hun at lagvenninnene bidrar like mye som henne dersom det blir aktuelt å «arrestere» noen om det blir nødvendig.

– Det håper jeg virkelig. Det er ikke noe hierarki på den måten. Det er viktig at alle synspunkter luftes og det kan gå på tvers i alle retninger, sier hun.

Lar seg motivere av Lund Svindal-comeback

Etter to fantastiske sesonger med to OL-medaljer og en VM-medalje sa det bråstopp for Ragnhild Mowinckel i mars. Da falt hun stygt på utfortrening i Andorra, og både korsbånd og menisk i kneet røk.

Mowinckel sier at det må underverker til om vi skal se henne før jul, men sier samtidig at prognosene er lovende for at hun skal kunne delta i renn denne sesongen.

– Det er veldig mange av disse avgjørelser som ikke er opp til meg, men akkurat nå ser det lovende ut, sier hun.

Hun sier at Aksel Lund Svindal, som kjempet seg tilbake etter flere alvorlige kneskader, har vært en fin støtte og en motivasjon for at det er mulig å komme tilbake.

– Problemet er at det ikke bare er han heller. Det er veldig deilig å ha et holdepunkt og få vite at man kan ta det med ro hvis man stresser med noe, sier hun.

– Hvis man følger den statistikken til de gutta som har kommet tilbake, så kan jeg sette meg godt tilbake og glede meg til det som kommer.

