Svindal nummer tre i Kvitfjell-comebacket

Publisert: 10.03.18 11:51

KVITFJELL/OSLO (VG) I sin første konkurranse på norsk jord på fire år, ble det pallplass for Aksel Lund Svindal (35), som fortsatt er med i kampen om sammenlagtseieren i utforcupen.

Den ferske OL-vinneren – som ikke har tatt et endelig valg på om han skal fortsette i alpinsirkuset eller ikke – kjørte sin første konkurranse på norsk jord på fire år, og fikk et gledelig gjensyn med Kvitfjell-bakken.

Han måtte se seg slått av både tyske Thomas Dressen og sveitsiske Beat Feuz, men tok 3.-plassen på hjemmebane, noe han selv var fornøyd med.

– Jeg gjorde noen feil, men innsatsen var god, sier Svindal til VG.

Dressen var 17 hundredeler foran 35-åringen, mens Feuz var ni hundredeler raskere enn Svindal.

Tror fortsatt på sammenlagtseier

Og det vart nettopp tyske Dressen som sørget for at det ikke ble dobbelt norsk på pallen. Kjetil Jansrud var ti hundredeler bak Svindal, men endte opp med å ta den kjipe 4.-plassen, da Dressen viste seg å være raskest av samtlige.

Jansrud – som nærmest er oppvokst i Kvitfjell-løypa – er «kongen av Kvitfjell». Han hadde på forhånd utrolige seks verdenscuptriumfer i denne bakken: to av dem i utfor og fire i super-G.

Svindal hadde på sin side én seier fra Kvitfjell, fra super-G-rennet i 2013. Det er hans eneste seier på norsk snø, men nå har han ved hele ni anledninger har han vært blant de tre beste.

Resultatene fra lørdagens konkurranse i Kvitfjell betyr at det nå skiller 60 poeng mellom Svindal og Feuz i kampen om utforkulen, sammenlagtseieren i verdenscupen i utfor.

– Jeg tenker at det fortsatt er en mulighet i cupen, men Feuz er rå om dagen, sier Svindal.

Planen for våren er å dra på treningsleir med landslaget til Åre, der neste vinters VM skal gå. Det var nettopp der, i Åre, at Svindal tok sitt første VM-gull – av to – i utfor. I Pyeongchang ble han første norske OL-vinner i utfor.

Jansrud: – Nå skal jeg se kamp

Jansrud fikk ikke gjentatt Kvitfjell-suksessen. Han er den eneste ved siden av Lasse Kjus som har vunnet utforkonkurransen i Kvitfjell. Etter løpet tok han seg tid til å rose den tyske seierherren.

– Dressen viser at løpet i Kitzbühel ikke var noen tilfeldighet, sier han, og legger til at forholdene ikke passet ham helt i dag.

– Men man skal jo fikse alle forhold ...

Nå skifter imidlertid 32-åringen fokus.

Det ble en skuffende dag for Aleksander Aamodt Kilde også, som var langt bak teten. Han endte på en foreløpig 16. plass, hele 1.58 bak Dressen.

– Jeg sliter om dagen, men håper å få ting på plass til neste år, sier Kilde til VG.

PS! To andre nordmenn skal fortsatt sette utfor i Kvitfjell. Adrian Smiseth Sejersted og Stian Saugestad har henholdsvis startnummer 36 og 43.

PS 2! De norske løperne får for øvrig en ny mulighet på norsk snø søndag. Da er det duket for super-G.