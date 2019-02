LIKE: Vonn kjører i en dress inspirert av de svenske fargene til ære for legenden Ingemar Stenmark (t.v.) Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Vonn hedret av Stenmark – skal feste med Aksel Lund Svindal

ÅRE (VG) Lindsey Vonn (34) avsluttet sin karriere med bronsemedalje søndag. Så lagde hun show i målområdet med legenden Ingemar Stenmark (62). Nå venter fest med Aksel Lund Svindal (36).

Publisert: 10.02.19 15:38







– Sånn, still dere opp slik.

Lindsey Vonn peker og dirigerer i målområdet. Teamet, noen konkurrenter og lagkamerater blir oppstilt på en rekke.

Men hovedaktøren mangler. Vonn henter den svenske legenden Ingemar Stenmark og gir han instrukser. Stenmark lytter.

Så svinger 67-åringen armen frem og Vonns gruppe faller bakover som bowlingkuler. Alle ler.

– Det er jo fantastisk at hun skulle kjøre sånn i sitt siste løp, sier Ingemar Stenmark til VG og andre medier.

Selv hadde han 86 verdenscupseire – en rekord Vonn var nær å slå.

En imponerende karriere er over for Amerikaneren. Hun legger bak seg 8 VM-medaljer, 3 i OL samt 82 verdenscupseire og 137 pallplasser.

Skadeproblemene har vært hyppige de siste par sesongene, og hun annonserte tidligere at dette ville bli hennes avslutning.

– Kroppen min lar meg ikke gjøre det jeg vet jeg må gjøre for å vinne renn. Det er ikke et gir til. Nå er jeg bare veldig glad og takknemlig for en bronsemedalje her i dag, sa Lindsey Vonn etter rennet.

BLE BOWLING-KULE: Lindsey Vonn (i midten) nøt øyeblikket i målområdet og varmet et frysende publikum med mye moro. Her fikk hun Stenmark til å «bowle» med mennesker som kjegler. Foto: Marco Trovati / TT NYHETSBYRÅN

Fester med Svindal

Lørdag kveld samles hun med sponsorer, samarbeidspartnere og venner.

Med er også Aksel Lund Svindal. De to har vært frontfigurer for energidrikkprodusenten Red Bull i en årrekke og de vil hedres i Åre for sine fantastiske øyeblikk i skibakkene.

– Aksel er i samme situasjon som meg. Vi skal ende dette i åre, ha en stor fest og akseptere at det er over. Vi har naturligvis snakket sammen siden begge går gjennom det samme, sa Lindsey Vonn tidligere denne uken.

– Det inspirerte meg å se ham i går og var så glad på hans vegne. Jeg har alltid trent mye med nordmennene og de har motivert meg, sa hun etter søndagens renn.

Svindal og Jansrud feiret allerede i går dobbeltseier i utfor. Med en enorm takketale, sang og moro var det et humørfylt farvel. Perfekt, som han kalte det selv.

les også Slik var Jansrud og Svindals VM-drama i ni akter

– Det er så deilig å bare vite at jeg kan våkne opp om morgenen og ikke måtte gjøre noe fordi jeg skal konkurrere, sa Svindal og lo under sin takketale på det norske hotellet lørdag kveld.

Den kan du se her:

Spennende avslutningsrenn

Vonn falt i super-G-en tirsdag og har tydelig slitt med smerter siden. Hun har flittig vist frem et blått øye på Instagram, men vært klar på at hun ville avslutte med stil.

Og hvilket øyeblikk det ble.

Amerikaneren suste inn til klar ledelse fra startnummer tre. Hun smilte fra øre til øre og bukket til publikum for å vise sin takknemlighet. De jublet og skrek hennes navn.

les også Medaljen røyk for Ragnhild Mowinckel etter feil: – Merket at farten ble borte

Superstjernen gikk så og ventet – det var et plutselig, som Svindal lørdag, håp om medalje i avskjeden.

Så kom utfordrerne – én etter én. Ragnhild Mowinckel ledet lenge, men en feil mot slutten kostet henne trolig

– Du slapp i det minste å snyte Vonn for medalje i avslutningsrennet?

– Haha, ja det var vel fint, lo Mowinckel som selv var fornøyd med egen kjøring, men syntes det var litt surt at hun misset mot slutten.

Hun får flere sjanser. Dette var Vonns siste. For andre dag på rad gir slutter en stor fartskomet.

– Jeg gleder meg. Jeg har mye å se frem til. Og i den ekte verden er jeg jo faktisk ganske ung, sier Vonn og blir møtt med latter.

Alpint-sirkuset er nok en superstjerne fattigere.







Her kan du lese mer om Vintersport Alpint