Kommentar

Løperne har vært altfor snille

Lucas Braathen og Alexander Aamodt Kilde går hardt ut mot Norges Skiforbunds maktbruk.

Når til og med alpinistene gjør opprør, bør alle alarmklokker ringe om hvordan Norges Skiforbund utøver makt overfor aktive utøvere.

Hvor går grensen for hvor mye Norges Skiforbund bør få kontrollere?

Hvor mye bør en utøver i en individuell gren ha makt over bruken av seg selv?

Dette har vært et tilbakevendende stridstema i langrenn, der både Marit Bjørgen, Petter Northug, Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo har hatt sine fighter.

I alpint har vi vært gjennom en rettssak mellom Henrik Kristoffersen og skiforbundet, men ellers har miljøet så ofte blitt sett på som det ekstreme eksemplet på samhold under samme tak. Dette har vært «lag-glansbildet» i en individuell gren.

Alexander Aamodt Kilde & co. er ikke gjengen som oppsøker konflikter i tide og utide. Det er ikke her du finner egosentriske rebeller som bare tenker på å mele sin egen kake.

Når vi nå ser en så kraftig protest selv fra dette holdet, er det merkelig at vi ikke ser en mer ydmyk holdning fra Norges Skiforbunds ledelse.

Striden de står i med eget forbund starter noen år tilbake i tid.

bilderettigheter bilderettigheter Kort fortalt alle menneskers rett til eget bilde, levende bilder, signatur og navn slik at det ikke kan brukes av andre. . Men et helt sentralt vendepunkt kom vinteren 2022 og en uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg som ga dem full seier i en strid om

I uttalelsen heter det at utøverne og NSF sammen må bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes bilderettigheter i forbundets kommersielle avtaler, det vil si at utøverne får større innflytelse når forbundet forhandler med sponsorer.

Utøvernes advokat, Pål Kleven, har derfor ventet på at Norges Skiforbund (NSF) skal ta kontakt slik at partene kunne fremforhandle en ny landslagsavtale i tråd med lovutvalgets uttalelse. De har imidlertid ventet forgjeves, forteller han.

I mai vedtok nemlig skistyret ny landslagsavtale «helt ensidig uten at utøverne er blitt hørt i det hele tatt», ifølge advokaten.

Skistyrets vedtatte landslagsavtale er fremmet som sak for Norges Skiforbunds kontrollutvalg fordi utøverne mener den er i strid med lovutvalgets uttalelse. Vis mer

Mye tyder på at forbundet oversolgte sin egen makt hva gjelder hvem som eier hvilke rettigheter kommersielt, og at utøverne lenge ikke visste nok om egne rettigheter. Da blir vondt verre når de aktive nå opplever at en forventet korrigering i deres favør ikke skjer.

Den betente striden handler blant annet om hvem som eier bilderettighetene til stjernene. Hvem har rett til å selge hva til sponsorer? Hvor mye må utøverne gå med på å bli brukt som kommersielle trekkplastre av forbundet?

Saken havnet for en tid tilbake hos lovutvalget i NSF. Det konkluderte med at utøverne har eierskap til sine «image rights», ikke forbundet.

Lovutvalget kom også til at utøverne har en plikt til å medvirke i forbundets sponsoravtaler, men både omfang og intensitet er noe partene må komme til enighet om.

Et slikt hovedprinsipp er noe ganske annet enn at den ene parten nærmest kan diktere hvilke regler som skal gjelde.

Problemet er at utøverne ikke oppfatter at forbundet har villet gå i reell dialog med dem, selv om de hevder å ha vært tydelige og gått tjenestevei før bråket eksploderte ordentlig. Skiforbundet mener derimot at de har tatt hensyn til lovutvalgets uttalelse.

Her får jurister vurdere detaljene, men når man leser hvilke avtaler som foreligger om utøveres rettigheter og forpliktelser er det etterlatte inntrykket utvetydig: Avtalen fremstår veldig tydelig skrevet på forbundets premisser.

I en verden der skiforbundet styrer lisensen utøverne trenger, blir maktforholdet fort fryktelig skjevt.

Nå har vi fått offentlighet og åpenhet om en konflikt som en del i miljøet sikkert hadde foretrukket at ble holdt i lukkede rom.

Men trolig er det Lucas Braathen og Alexander Aamodt Kilde nå gjør, å ta diskusjonen i åpent lende, både viktig og riktig for å få saken belyst. Løperne har vært altfor snille for lenge, og nå er det på høy tid at debatten tas helt til bunns.

Det er ingen enkel fasit på hvordan hva bør fordeles, men forbundet er nødt til å innse at de ikke bare kan ture frem og diktere rammebetingelsene.

Alpint er tross alt en gren der utøverne konkurrerer én og én, uansett hvor mye man liker å snakke om et lag.

Da bør selvråderetten veie temmelig tungt.