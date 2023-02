Thea Louise Stjernesund noterte beste tid i kvalifiseringen til VM-rennet i parallellstorslalåm.

De norske kvinnene kvalifiserte seg i parallellstorslalåm – Stjernesund med beste tid

De tre norske kvinnene tok seg helskinnet gjennom kvalifiseringen til onsdagens VM-konkurranse i parallellstorslalåm, Thea Louise Stjernesund med beste tid.

NTB

Stjernesund møtte lagvenninne Kristin Lysdahl i den aller første duellen i kvalifiseringen. Hun vant med 52 hundredeler og noterte den beste tiden både i rød løype og totalt.

Lysdahls tid sto seg godt mot dem som kom bak og viste seg å være den tredje beste i blå løype. De åtte beste i hver løype tok seg videre til utslagsrundene onsdag.

Maria Tviberg slo hodet da hun falt i semifinalen i lagkonkurransen tidligere tirsdag. Dermed måtte hun stå over finalen, men hun var klarert for kvalifiseringen og kjørte inn til en tid som til slutt sto igjen som sjuende best i rød løype. Hun slo Camille Rast i sin duell.

Stjernesund, Tviberg og Lysdahl fikk alle sølv med Norge i lagkonkurransen tirsdag.

Katharina Liensberger fra Østerrike, som er regjerende verdensmester i parallellstorslalåm, fikk bare 12. beste tid i rød løypa og får ikke være med onsdag.

Disse gikk videre, fra rød løype: 1) Thea Louise Stjernesund, Norge 33,40, 2) Marta Bassino, Italia 0,29 sek. bak, 3) Lena Dürr, Tyskland 0,52, 4) Wendy Holdener, Sveits 0,57, 5) Maryna Gasiencica-Daniel, Polen 0,62, 6) Franziska Gritsch, Østerrike 0,71, 7) Maria Tviberg, Norge 0,90, 8) Estelle Alphand, Sverige 34,31.

Fra blå løype: 1) Sara Hector, Sverige 33,57, 2) Clara Direz, Frankrike 0,45 sek. bak, 3) Kristin Lysdahl, Norge 0,52, 4) Andrea Ellenberger, Sveits 0,55, 5) Coralie Frasse Sombet, Frankrike 0,63, 6) Nina O'Brien, USA 0,68, 7) Marie Lamure, Frankrike 0,86, 8) Camille Rast, Sveits 0,89.