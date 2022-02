PÅ FJERDEPLASS: Henrik Kristoffersen er absolutt med i gullkampen før finaleomgangen.

Kristoffersen på gulljakt i voldsomt snøvær: − Det var dårlig

YANQING/OSLO (VG) Alpinistene trosset det kinesiske snøværet og i en norsk nedtur er Henrik Kristoffersen (27) det store håpet før finaleomgangen i OL-storslalåmen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

Kristoffersen kastet seg ut med startnummer 1 på brystet i storslalåm-løypen i Yanqing, og kom i mål uten de tydelige store feilene.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Tiden holdt til ledelse mot to konkurrenter, men så kom forhåndsfavoritten Marco Odermatt.

Sveitseren som har vunnet fire av fem storslalåmkonkurransen i verdenscupen denne sesongen lå nesten halvsekundet bak Kristoffersen halvveis, men med en superavslutning tok han ledelsen med tolv hundredeler.

Østerrikske Stefan Brennsteiner og franske Mathieu Favre la seg inn mellom rivalene Odermatt og Kristoffersen, og sistnevnte ligger som nummer fire etter den første omgangen.

– Hvis jeg ender opp med å bare ligge tolv hundredeler bak, så er det veldig bra. Men kjøringen kan være mye bedre, sa Kristoffersen til Discovery kort tid etter at Odermatt hadde kjørt.

Med de andre nordmennene gikk det langt dårligere. Lucas Braathen startet bra, men etter en stor feil endte han 1,27 sekund bak Odermatt i mål. Det ser ut til å holde til tolvte plass før finaleomgangen.

For Rasmus Windingstad og Atle Lie McGrath ble det fiasko, og begge kjørte ut på samme sted tidlig i løypen.

Men det var ikke alpinkjøringen som fikk stå alene i fokus under den første omgangen. Det var nemlig et voldsomt snøvær som stod sidelengs inn i bakken i Yanqing.

Alpinistene befinner seg i et svært tørt område, og vær som det vi ser i dag er uhyre sjeldent. Arrangøren har imidlertid vært klar over at det kunne skje i lys av værmeldingene den siste uken. I går avsluttet Beijing2022 den daglige pressekonferansen med å be journalistene i området om å kle seg godt.