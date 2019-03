Kristoffersen sikret sin tredje strake seier - Windingstad sikret dobbelt norsk

Henrik Kristoffersen har funnet storformen i storslalåm og har vunnet tre renn på rad, og kometen Rasmus Windingstad kjørte inn til sin aller første pallplass i karrieren da han sikret dobbelt norsk.

Publisert: 09.03.19 15:24 Oppdatert: 09.03.19 15:44







– Det er så deilig! Det er så deilig! ropte Windingstad da han løftet opp Kristoffersen i målområdet i en ellevill feiring.

De to barndomskameratene, som ifølge Kristoffersen har kjent hverandre siden de var seks år gamle, sikret en norsk dobbeltseier i Kransjka Gora, med 24 hundredeler mellom dem i sistnevntes favør.

I desember var far og trener Lars Kristoffersen usikker på sønnens storslalåm-form, at det var slalåm han følte seg best i.

Men i sveitsiske Adelboden viste han at formen virkelig var i anmarsj i nettopp storslalåm, med en andreplass. Så kom VM-gullet i Åre, fulgt av nok en seier i bulgarske Bansko.

– Det er mange år med jobbing. De to siste årene har vi jobbet ekstremt hardt, og det begynner endelig å betale seg, sier Kristoffersen til arrangøren.

Han forklarer at han ikke visste det var lagkameratens tid han kjørte mot i de slovenske fjellene.

– Jeg visste ikke at det kom til å holde til pallen, men Jesus, han kjørte bra i dag, sier Kristoffersen om lagkameraten.

For 25-åringen Rasmus Windingstad imponerte med en syvendeplass etter første omgang, og satte karrierebeste da han tok ledelsen også etter andre omgang. Hans beste plassering før helgen var to syvendeplasser fra Bansko.

Så falt gigant etter gigant gjennom.

KARRIEREBESTE: Rasmus Windingstad fra Bærum ble nest best i storslalåmen i Kransjka Gora. Foto: Borut Zivulovic, Reuters

For Marcel Hirscher var på fjerdeplass etter første omgang, men fjorårets vinner med enorm margin var sjanseløs på Windingstads tid og kjørte inn på en skuffende fjerdeplass.

Og da Alexis Pinturault også kjørte inn bak Windingstad, var det garantert norsk seier da kun Henrik Kristoffersen sto igjen på toppen.

Kristoffersen kjørte inn 24 hundredeler foran.

Leif Kristian Nestvold-Haugen var nummer tre etter første omgang og ledet hele veien ned - til et par porter før mål. Da slo han hjelmen inn i porten, ble holdt igjen og mistet balansen. Dermed røk mulighetene for en norsk trippeltseier.