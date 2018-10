KOMMENDE STJERNE? Thea Stjernesund strålte etter niendeplassen i Sölden. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Stjernesund etter superdebuten: – Jeg har vært nervøs siden i vår

ALPINT 2018-10-27T17:31:42Z

Verdenscupdebutant Thea Stjernesund (22) imponerte alle da hun kjørte inn til 9. plass i storslalåmrennet i Sölden etter en fantastisk 2. omgang.

NTB

Publisert: 27.10.18 19:31

Av STEIN ERIK KIRKEBØEN/NTB

Stjernesund ble kun slått av franske Tessa Worley, som vant storslalåmrennet, i finaleomgangen.

– Jeg har vært nervøs siden i vår da jeg vant europacupen og fikk plass i verdenscupåpningen. Hver eneste dag har dette ligget i bakhodet mitt. De siste nettene har jeg ikke sovet godt, jeg har vært så spent på å stå på start sammen med løpere jeg bare har sett på TV, sier Thea Stjernesund (22) til VG etter sitt aller første verdenscuprenn.

Hun kunne ha debutert forrige sesong, men valgte å konsentrere seg om europacupen for å få et best mulig utgangspunkt i denne vinterens verdenscup. Hun kjørte seg rett inn blant topp ti. Til sammenligning var Aksel Lund Svindal blant de ti beste første gang i sitt 7. verdenscuprenn.

– Det var fantastisk. Jeg var veldig spent på om jeg fortsatt holdt det nivået jeg var på slutten av forrige sesong da jeg vant to OL-medaljer og én verdenscupseier. Men det aller beste, er at vi er et lag, sier Ragnhild Mowinckel.

– Ikke et blaff

Også sportssjef Claus Ryste var naturlig nok godt fornøyd med sesongstarten.

– Dette er ikke et blaff, jeg tror det er begynnelsen på en ny epoke. Dette er et resultat av en lang og bevisst utviklingsprosess. Jentene har tidligere levert i europacupen og på juniornivå. I dag sto de frem i seniorsammenheng. Det tror jeg de fortsetter å gjøre, sier Ryste.

Bak Mowinckel kom Kristin Lysdahl (23) på 8. plass, Stjernesund på 9. plass og Kristine Gjelsten Haugen nummer 10. I tillegg var Mina Fürst Holtmann bare hundredeler fra å kvalifisere seg for annen omgang.

Fysikk-rekord

Størst oppmerksomhet fikk naturlig nok debutanten Stjernesund, Hun bor i Lillestrøm, men representerer Hakadal. Talentet er i en klasse for seg blant de kvinnelige alpinistene når det gjelder fysikk.

I en spesialutviklet test som måler fysisk kapasitet flyttet Stjernesund den uoffisielle kvinnerekorden, som hun selv hadde, fra 881 til 1002 poeng. Bare noen få menn har klart å komme over 1000 poeng i testen.

– Ja, jeg er sterk, jeg har alltid vært det. Det var sikkert på grunn av styrken jeg avsluttet så godt på flaten inn mot mål. Men det er ikke bra å være for sterk, for mye muskler kan gå på bekostning av feelingen som er helt avgjørende.

– Og den hadde du i dag?

– Nei, egentlig ikke. Jeg hadde ikke den gode følelsen, og var slett ikke sikker på at jeg kjørte fort. Da jeg kom hit, hadde jeg en drøm og et håp om å være blant de 30 som får kjøre annen omgang. Og så var det bare å kline til i den andre omgangen, sier Stjernesund.

Og det gjorde hun. Spesielt i det stupbratte henget og flaten inn mot mål kjørte hun rekordfort. Den ene etter den andre kom for sent.

– Snø og tåke er kanskje en fordel for oss, vi trener mye i sånt vær, sier Stjernesund, som ikke bare overoppfylte målsettingen, men også fikk med seg en pengepremie på 1800 sveitserfranc (15 000 kroner).

Og om tre uker er det slalåm i finske Levi.

– Jeg kjører slalåm og storslalåm. Jeg har best punkter i storslalåm, men egentlig har jeg mest bruk for styrken min når jeg kjører slalåm. Det er den tyngste grenen, sier Stjernesund.