Mowinckel jakter medalje – foran storfavoritten etter 1. omgang

ÅRE (VG) Ragnhild Mowinckel (26) snek seg så vidt foran gullfavoritt Mikaela Shiffrin (23) etter første omgang i VM-storslalåmen og er på skuddhold av medalje.

Dermed er det duket for drama når torsdagens VM-disiplin avgjøres når 2. omgang etter planen starter 17.45. Etter at de best rankede storslalåmkjørerne har fullført første halvdel av konkurranse, ligger Mowinckel som nummer tre – 37 hundredeler bak ledende Viktoria Rebensburg (29) fra Tyskland.

– Tidsmessig er det absolutt «innafor». Det er litt rusk der oppe og føler ikke at jeg får med meg farten hele veien. Det kommer seg her nede, oppsummerer Mowinckel overfor VG.

Mikaela Shiffrin, OL-mesteren i disiplinen og vinneren av super-G på åpningsdagen av Åre-VM, er nummer fire. Hun er syv hundredeler bak Norges kvinnelige alpiness etter 1. omgang av storslalåm. Mowinckel avsluttet blant annet sterkt.

– Jeg følte jeg traff fint på hengkanten. At jeg skapte fart der nede, sier Mowinckel, som påpeker at den kraftige Åre-vinden ga henne følelsen av at det gikk voldsomt sakte de første 10–12 sekundene i den forkortede storslalåmløypen.

Klart skille

Sistemann i lederkvartetten er Petra Vlhova (23) fra Slovakia, som altså er nummer to. Hun er 19 hundredeler bak ledende Rebensburg og 18 hundredeler foran Mowinckel igjen.

Det går et slags skille fra topp fire til femteplasserte Tessa Worley fra Frankrike (0.73 bak), og bak henne igjen er avstanden nesten på sekundet opp til Rebensburg.

Mest sannsynlig vil topp fire fra 1. omgang også være dem som kjemper om de tre medaljene når rennet avgjøres. Det betyr at Mowinckel er i fin posisjon til å ta sin andre medalje i Åre-VM (bronse i kombinasjonen) og sin fjerde mesterskapsmedalje totalt i karrieren.

– Jeg har muligheten. Så jeg må prøve å gripe den, sier Mowinckel – som har tatt kraftige steg i alpinbakken etter å ha innledet samarbeid med Olympiatoppens mentaltrener Arne Jørstad Riise før VM i St. Moritz for to år siden.

Fra startnummer 13 har Kristin Lysdahl også kjørt 1. omgang. Hun er over to sekunder bak lederen og ligger på 17. plass. Kristine Gjelsten Haugen er foreløpig nummer 32, 3.34 bak lederen.

Topp 10 etter 1. omgang: 1. Viktoria Rebensburg, Tyskland. 2. Petra Vlhova, Slovakia +0.19. 3. Ragnhild Mowinckel, Norge +0.37. 4. Mikaela Shiffrin, USA +0.44. 5. Tessa Worley, Frankrike +0.73. 6. Sofia Goggia, Italia +0.91. 7. Federica Brignone +0.95, 8. Marta Bassino +.1.55, 9. Coralie Frasse Sombet, Frankrike +1.65, 10. Ricarda Haaser, Østerrike og Wendy Holdener, Sveits +1.75.