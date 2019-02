SAMMEN PÅ TOPP: For siste gang konkurrerte Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud sammen. Sistnevnte vant og Svindal tok VM-sølv. Det ble en helt spesiell avslutning. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Slik var Jansrud og Svindals VM-drama i ni akter

ÅRE/OSLO (VG) Det manglet ikke på drama da Kjetil Jansrud (33) tok sitt første VM-gull og Aksel Lund Svindal (36) takket av en eventyrlig karriere med VM-sølv.

Publisert: 10.02.19 09:11







Spenningen foran VM-utforen i Åre har vært der i månedsvis, ble ikke mindre av skuffelsen i super-G tidligere i uken - og skulle tilsynelatende toppe seg med "svenske-vær". Men så ble det en norsk fest-lørdag uten like.

Se seiersintervjuet:

1. SKADENE

Aksel Lund Svindals fall i den berømte Kitzbühel-løypa i 2016 gjorde at både menisk og korsbånd i høyre kne røk. Siden den gang har han slitt med kneet, og det var lenge uklart om han i det hele tatt ville kjøre i denne VM-sesongen.

I november falt han på super G-trening i Copper Mountain. Det var så smertefullt at han ikke greide å holde staven skikkelig, så han endte opp med å teipe fast staven. Det endte til slutt med operasjon. To metallstaver ble operert inn i tommelen.

Kjetil Jansruds deltakelse hang også i en tynn tråd. Et fall på trening før utforrennet i Kitzbühel i slutten av januar endte med brudd under håndbaken. Jansrud viste fram en forslått og hoven hånd til media i Kitzbühel.

Det ble snakket om seks ukers rehabilitering, men det norske legeteamet opererte Jansrud og fikk ham VM-klar.

les også Dobbelt norsk i Svindals siste renn: − En kongeavslutning

2. SKUFFELSEN

Vi skrur tiden tilbake til onsdag kveld. Super-G-rennet var over for noen timer siden og resultatene var langt under pari. Verdens beste fartslag hadde fått seg en real smell. Jansrud hadde blitt nummer 22, Svindal nummer 16.

Skuffelsen var stor i troppen og det ble en samling i bånn.

– Det var dårlig kjøring. Det er klart vi var veldig skuffa over det som skjedde der, sa Aksel Lund Svindal på pressetreffet dagen etter.

Med kun to dager igjen til hans store avslutning, og lagets store mål – VMs utforrenn, var det ingen tid å miste.

Idrettsprofiler takker Svindal:

3. VÆRET

Værmeldingene var dårlige mot lørdagens utfor. Blant publikum, i teamene, mellom utøverne og speakeren i anlegget snakket om det samme – vi håper på godt vær.

– Det verste scenarioet er at man blir sittende der oppe i seks timer og ingenting skjer. Det kan bli en veldig lang dag hvis det ikke blir renn, sa Kjetil Jansrud etter siste utfortrening.

Lagledere og løpere brukte mye tid på vær-app’er. Innimellom kikket de opp mot himmelen. Er det hjelp å hente fra høyere makter?

les også Pappa Svindal: – Stolt over at han er elsket av så mange

4. LEILIGHETEN

Derfor valgte det norske laget å agere. De bor høyt i en fjellside bortenfor VM-anlegget. Det tar cirka 20 minutter for nordmennene å kjøre, mens konkurrentene stort sett bor i gangavstand til bakken.

De booket en leilighet i bakken, og stålsatte seg for venting. Det er noe norske løpere har gjort i Åre også tidligere.

– Det er greit å ha en base. Vi slipper ulempen å bare sitte på fellesarealene. Det er fint å ha et sted å spille kort, fortalte Vinstra-gutten.

Se scenene fra medaljeseremonien:

5. UTSETTELSENE

Først ble rennet utsatt en halvtime, så en halvtime til. Men det verste var TV-bildene som viste tåke, sterk vind og mild snøstorm.

Publikum frøs, og det luktet avlysning lang vei.

På toppen må utøverne holde fokus. Her gjelder det å forberede seg som vanlig. Svindal og Jansrud forteller VG om hvordan de holder kroppen gående. Samtidig får noen i seg litt lett mat og energidrikker.

Alt handler om å holde fokus på det snaut halvannet minuttet du skal levere når juryen sier kjør.

les også Jansrud avskriver seg selv før VM-utfor: – Dette var min mulighet

6. VENTE-TEKNIKKEN

– Vi prøver å være avslappet selv om du må holde trykket oppe og prøver å ikke slippe deg helt ned. Alle er forskjellige, men vi kjenner hverandre godt, og skjønner når folk vil være sammen eller være litt alene. Vi bare henger sammen, noen ganger er det helt stille og noen ganger fortelles det litt vitser, sier Lund Svindal.

– Vi må legge planer, men være forberedt på at det kan endre seg.

For fire dager siden ble de tatt på sengen av skiftet i forholdene, nå gjaldt det å være helt klare for alt.

Vind, tåke og snøfall preget Åre-natten før utforrennet lørdag. Tidlig morgen var det snøstorm over innsjøen i den svenske fjellandsbyen.

Starten ble kortet ned, forholdene var mildt sagt usikre og utfordrende. Men én mann lot seg ikke påvirke.

Med et smil møtte han norske medier i målområdet etter prøvekjøringen av løypa.

– Det blir renn, sa Aksel Lund Svindal.

Kl. 13.50 festet han bindingene for siste gang.

Se det siste intervjuet med Svindal i målområdet:

7. HUNDREDELENE

Kjetil Jansrud hadde start nummer 6, Lund Svindal nummer 9.

Ved hjelp av tape hadde Jansrud festet den trøblete hånden fast til staven. Han trosset smertene. Vinstra-gutten hadde lagt super-G-skuffelsen langt bak seg. Han kjørte som en gud ned det svenske fjellet. Han tok 65 hundredelers ledelse i mål.

Rett bak kom Aksel Lund Svindal. Han var to hundredeler fra å få med seg VM-gullet i sin siste målgang.

Likevel er det vanskelig å være nedfor når lagkameraten var den som sto ett trinn høyere på seierspallen.

– Jeg har det veldig bra. Jeg synes det her var en kongeavslutning, og det er ikke vits å gi seg med dårlig samvittighet når Kjetil viser hvor sinnssykt gode de andre gutta er. Det er helt perfekt, sier den avtroppende fartskongen til VG.

les også Aksel Lund Svindal holder fremtidsplanene hemmelige

8. STARTNUMMER 46

Etter de første 30 er det vanligvis en blomsterseremoni for topp tre, men det ble det ingenting av. I det ufyselige været var det viktigst å få alle utøverne ned så fort som mulig. Og: Hannes Reichelt hadde ikke kjørt.

Den 38 år gamle østerrikeren kom på startnummer 46.

Ved første passering var han bare fire hundredeler foran Jansrud. Skulle det komme en gigaoverraskelse?

Nei da, Reichelt mistet plutselig "all" fart og kom til slutt inn på 29. plass, 1,89 bak vinnende Jansrud, som endelig turte å juble.

– Jeg er ikke en sentimental type som skal dra den «på tross av alt så klarte han det», sier Jansrud. Men Jansruds utfor-sesong har vært svak. Han ble nummer 13 i Lake Louis, 17 i Beaver Creek, 26 i Val Gardena og en utkjøring i Bormio før jul – er blitt etterfulgt av en 22. plass i Wengen. Dog med en 6. plass i utfordelen av kombinasjonen. I Kitzbühel skadet han seg og kjørte ikke.

Det gjorde at han så godt som avskrev seg selv før rennet, men plutselig snudde det. På best tenkelige tidspunkt.

– Dette var min mulighet til å kjøre på «hjemmebane» i Åre. Med min alder kommer det ikke så mange sjanser til å se så mange norske flagg og kjenne jubelbruset langt inn i kroppen. Dette kommer jeg aldri til å glemme, sier 33-åringen, som ble verdensmester for første gang.

9. AVSKJEDEN

Aksel Lund Svindal tok et på alle måter verdig farvel fra alpintoppen.

Han bukket for publikum gjentatte ganger, smilte og lo. Han opptrådte, som alltid, på en så storveies måte at det var vanskelig ikke å la seg rive med av publikums rop:

«Ett år til! Ett år til!»

Men nå er det over. Han legger bak seg fire OL-medaljer, ni VM-medaljer og 36 verdenscupseire.

Avslutningen endte der han hører hjemme – på pallen og i rampelyset.

– Det er ganske rått egentlig. Vi er best og nest best i fjor da det gjaldt i OL, og best og nest best da det gjaldt i år – i VM, smiler Svindal.

– Nå skal vi feire.

Så takket han publikum igjen – en siste gang.