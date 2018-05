KVITFJELL: Kjetil Jansrud på vei ned til super-G-triumf i Kvitfjell i 2018. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Mot alpin-VM i Norge tidligst i 2027

Publisert: 31.05.18 19:31 Oppdatert: 31.05.18 20:13

ALPINT 2018-05-31T17:31:27Z

Hvis Trondheim satser igjen på VM 2025, er det neppe aktuelt å søke alpin-VM til Norge før tidligst 2027. Men Narvik og Kvitfjell vil gjerne ha avgjørelse om lokalisering allerede i år.

– Mye tyder på det, ja, bekrefter kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund når VG spør om søknaden for et alpin-VM i Norge vil være for tidligst 2027.

– Vi har forståelse for det, men ønsker likevel en rask avklaring om Norges Skiforbund går inn for oss eller Kvitfjell , sier Narviks Erik Plener til VG.

– Når det gjelder VM alpint er planen nå at Skistyret kommer med sin innstilling angående sted i løpet av høsten. Når er det ikke mulig å si noe konkret om nå. Vedtaket i nåsituasjon er at man først skal få et VM nordiske grener, sier Espen Graff.

Trondheim tapte kampen om VM i nordiske grener i 2023, men mye tyder på at det kan bli en tredje søknad.

– Når det gjelder Trondheim og VM, har ordfører og rådmann vært tydelig på at de ønsker en ny søknad for 2025. Det politiske miljøet er nok noe splittet etter at det ble nei nå, men mange har forventning om at Trondheim gir klarsignal for videre prosess, sier Graff.

– Historien viser at mange har søkt mer enn to ganger, så her dreier det seg nok også litt om forventingsavklaringer og kunnskap om prosessene.

Når det gjelder alpin-VM mener altså Narvik at en avklaring er viktig med tanke på den tøffe konkurransen det er for å få et sånt mesterskap.

– Derfor mener vi det ville være en fordel for alle, sier Erik Plener.

Kollega Svein Mundal i Kvitfjell sier det slik:

– Vi forholder oss til det NSF har vært tydelige på: Hvis Trondheim ønsker en tredje runde med søknad, så er det ikke aktuelt å søke alpin-VM til Norge samme år. I så fall blir 2027 første mulighet.

Også Mundal forholder seg til NSFs fremdriftsplan som skulle kulminere med et valg av arrangørsted for et mulig alplin-VM innen oktober 2018.

Kvitfjell kan glede seg over at de står på de foreløpige terminlistene helt fram til 2022.

– Vi er fortsatt en klassiker på fartsdisiplinene, sier Mundal.

For 2018 røk Kvitfjell på halvannen million kroner i minus på arrangementet av verdenscupen.

– Bærebjelken for oss har vært at vi ofte har fått tre renn. Med to renn er det ikke bærekraftig. Senest i fjor hadde vi tre renn og klarte oss greit. Vi har en sunn økonomi i selskapet, sier Svein Mundal i Kvitfjell.