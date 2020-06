MR-SVAR ONSDAG: Henrik Kristoffersen og far og trener Lars Kristoffersen. Alpinisten har pådratt seg en skade i ankelen. Foto: Jørgen Braastad

Pappa Kristoffersen om skaden: På kontoen for «uflaks»

Henrik Kristoffersen (25) får svar onsdag på hvor alvorlig ankelskaden han pådro seg under turntrening er.

Det forteller far og trener Lars Kristoffersen.

– Vi skulle gjerne hatt ham til undersøkelse i går, og fått svar i går. Men vi får bare vente. Han skal undersøkes med MR i dag, og så får vi svar i morgen, sier han.

Henrik Kristoffersen pådro seg ankelskaden, som først ble omtalt av NRK, under en turntrening med turnveteran Espen Jansen på Jessheim. Ifølge Lars Kristoffersen skulle sønnen utføre en øvelse som inkluderte «opp i håndstående». Han skled og tråkket over.

– Vi vår sette det på kontoen for uflaks. Det var ingen rå øvelse, forteller Lars Kristoffersen.

Henrik Kristoffersen var inne i en periode over tre-fire uker med turntrening to ganger i uken da uhellet skjedde.

Lars Kristoffersen tilføyer at det forhåpentligvis, og «sannsynligvis», dreier seg om en strekk i et eller annet bånd. Henrik Kristoffersen er ifølge faren ved godt mot. Han ble kjapt undersøkt av en spesialist ved Olympiatoppens toppidrettssenter mandag. Den skadde ankelen fikk også behandling i en is-maskin. Den skal ikke være spesielt hoven. Henrik Kristoffersen må støtte seg på krykker.

– Men det er bare til vi vet mer, understreker Lars Kristoffersen.

Han sier imidlertid at Henrik Kristoffersen «ikke er fremmed for skader» og at han regner med å måtte ta 14 dager avbrekk fra ordinær trening. Men det blir trening for det, som faren uttrykker det. Antakelig ved hjelp av sykkel.

På spørsmål om han har vært utsatt for lignende skade tidligere, svarer Lars Kristoffersen at Henrik Kristoffersen titt og ofte hadde trøbbel med anklene i 12 til 13 års alderen. Da startet forebyggende trening ved å bruke gelé- og balanseputer. Senere skal han ha pådratt seg en «tulleskade». Den innebar en løs ben-bit i ankelen.

