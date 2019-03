MÅ VENTE: Henrik Kristoffersen, og advokat Odd Stemsrud i bakgrunnen, kan håpe på en dom i saken før påske, ble det opplyst om i dag. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Skiforbundet om Kristoffersens millionkrav: – Nesten helt udokumentert

OSLO TINGRETT (VG) Henrik Kristoffersen (24) krever opp mot 15 millioner kroner av Norges Skiforbund. De svarer med å karakterisere kravet som «nesten helt udokumentert».

Det var i den avsluttende prosedyren at skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, gikk til angrep på millionkravet tirsdag ettermiddag.

Kristoffersen ønsker å få reklamere for Red Bull på hjelmen sin i fremtiden, men krever subsidiært et beløp fastsatt av retten, begrenset oppad til 15 millioner kroner. Det ble beskrevet som et «meget konservativt estimat» av Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud mandag.

Bjørgan deler ikke denne oppfatningen:

– Det er vanskelig å forholde seg til erstatningskravet. Det er nesten helt udokumentert. Og vi mener derfor at det ikke kan tas til følge, sa Skiforbundets advokat i Oslo tingrett.

Kristoffersen har allerede en avtale om å reklamere for Red Bull på drikkeflaske sin. I 2016/2017-sesongen fikk han nærmere 600.000 kroner for denne avtalen.

I avtalen hans, som løper fra år til år, står det at Red Bull skal gi ham såkalt «expert advice and support». Skiforbundet mener det er uklart hva som ligger i dette begrepet.

De sier også det er helt i det blå hva som eventuelt vil ligge av forpliktelser i en fremtidig hjelmavtale.

– Det er ikke lagt frem dokumentasjon på hva slags ytelser han har krav på, eller hva han eventuelt skal få som følge av en hjelmavtale. Mitt inntrykk er at Henrik får tilgang til deler av dette apparatet allerede, gjennom drikkeflaskeavtalen, men at det vil være eklere å spørre med en annen avtale, sa Bjørgan.

Henrik Kristoffersen tilbyr seg å gi alle pengene han eventuelt vil få fra Red Bull videre til Norges Skiforbund. 24-åringen sier han kun er interessert i det støtteapparatet Red Bull kan gi ham, slik at han – ifølge ham selv – kan konkurrere på like vilkår som Marcel Hirscher.

Det handler blant annet om tilgang på fysioterapeuter, privatfly mellom renn og bruk av helikopter for å kunne restituere bedre.

Advokaten hans, Odd Stemsrud, brukte noen minutter på å snakke om erstatningskravet i sin prosedyre mandag ettermiddag.

– Det har allerede gått noen år. Frafall av bonus ville oversteget godt over 20 millioner kroner. Og det er bare for dette beløpet alene. Kostnadene til et støtteapparat som han blir fratatt kommer i tillegg. Claus Ryste (sportssjef i alpint) sa at dette må antas å ha en verdi på tre til fem millioner kroner i året. Over ti år er det 30–50 millioner kroner i seg selv. Vi mener det er et meget konservativt estimat å kreve erstatning for bortfall av en Red Bull-avtale med en utmåling etter rettens skjønn begrenset oppad til 15 millioner kroner, sa han.

Det er tidligere fremforhandlet en løsning der Skiforbundet skulle få 40 prosent av det Kristoffersen får fra Red Bull, med en minimumssum på 1,5 millioner kroner i året, mens han ville beholdt 60 prosent selv.

Med et minimumsbeløp på 1,5 millioner til Skiforbundet, ville det gitt 2,25 millioner i året til Kristoffersen. Aksel Lund Svindals Red Bull-avtale ga det siste året 2,5 millioner kroner til Norges Skiforbund, men et snitt på 2,2 millioner kroner over flere år, viser dokumenter VG har sett.

Henrik Kristoffersen har tjent rundt ti millioner kroner i året de siste årene. Av dette kommer 7–8 millioner kroner fra sponsoravtaler.

Etter seks dager er saken mellom Kristoffersen og Norges Skiforbund er nå over. Tingrettsdommer Kari Lunde har varslet at hun trolig vil komme med en dom før påske, men med en mulighet for at den kommer først etter påske.

PS! Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud bestred mot slutten av saken kostnadsoverslaget Skiforbundet fremviste til advokatutgifter. Han mente dette langt oversteg Kristoffersen-siden, uten at konkrete summer ble nevnt i retten. Dette kan få betydning ved betaling av motpartens saksomkostninger.

