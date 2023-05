BLID: Nå kan Thomas Daae slutte seg til Jesper Saltvik Pedersen og resten av paralandslaget på fulltid.

Nå får Thomas Daae konkurrere: − I sjokk

Fredag fikk paraalpinisten Thomas Daae (22) levert tidenes gladmelding: Nå får kortvokste konkurrere i alpint.

– Dette betyr alt i verden. Jeg er ekstremt lettet, og egentlig i sjokk over at de har klart å åpne for kortvokste, sier Daae til VG.

På vårmøtet til FIS i Dubrovnik ble det vedtatt en prøveordning for kortvokste i paraalpint, som gjør at de nå kan delta i konkurranse allerede fra kommende sesong.

Det bekrefter utviklingssjef for paralangrenn i FIS, Dimitrije Lazarovski, til VG. Daae er i ekstase etter beskjeden.

– Dette føles som en medalje i seg selv, sier Daae, som drømmer om OL- og VM-medaljer.

– Vi har holdt på med denne saken i åtte år, og det har vært mye nei. Jeg har begynt å studere, for å ha en plan B, men nå kan jeg bli med for fullt, sier han og legger til:

– Dette er mega-kult!

Info Slik fungerer prøveordningen Ifølge VGs opplysninger fra FIS vil prøveordningen for kortvokste fungere slik: FIS blir det første vintersportsforbundet som inkluderer kortvokste på internasjonalt nivå.

Kortvokste danner en ny klasse, og dermed blir det fire klasser i paraalpint; kortvokste, svaksynte, stående og sittende.

Den internasjonale paralympiske komité har satt en maksgrense for høyde på herre- og kvinnesiden med utgangspunkt i regelverket fra sommeridrettene, og man må ha en diagnose for å kunne delta.

Det er ennå ikke bestemt hvilke renn kortvokste skal delta på, men ordningen vil bare innføres i slalåm og storslalåm. Vis mer

Det norske alpinlandslaget med Hans Blattmann i spissen har i mange år fremmet forslaget om å slippe kortvokste inn i paraalpint, til Den internasjonale paralympiske komité (IPC).

Blattmann ga seg som trener for det norske paraalpinlandslaget etter sesongen som var, men er lettet over at arbeidet bar frukter.

– Det har irritert oss veldig at de ikke har fått lov til å delta, så dette er et strålende fremskritt for kortvokste, og for det norske alpinlandslaget, sier Blattmann til VG.

I mai i fjor fremmet de forslaget om en prøveordning til IPC, som ifølge treneren ble godt mottatt, både av forbundene og av IPC selv.

– Parallelt med dette kunne forbundene drive med forskning for å finne ut hvordan dette fungerer, hvor mange som vil delta og hvilke hensyn man må ta, forteller Blattmann.

Paraalpint ble derimot tatt under FIS sin paraply i juli som var, og dermed måtte Blattmann gå runden på nytt.

– Da tok jeg kontakt med FIS med en gang, og håpte at de også kunne implementere dette. Jeg har pushet i hele vinter, og på vårmøtet nå, så bestemte FIS selv at dette var noe de ville gjennomføre, sier han videre.

Dermed er det vedtatt at FIS åpner opp for en prøveordning som vil pågå over tre sesonger, frem mot vinter-OL i Cortina i 2026.

– Innen september vil vi utvikle en detaljert plan for hvordan vi kan inkludere kortvokste, og gjøre tester de neste tre sesongene. Basert på testresultatet, vil vi ta en endelig beslutning om inkluderingsnivå innen våren 2026, sier Lazarovski til VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post