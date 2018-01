SINT: Henrik Kristoffersen var irritert etter at han fikk snøballer kastet etter seg underveis i rennet. Foto: Giovanni Auletta / TT / NTB Scanpix

Shiffrin freser mot snøballkasterne: – Skaff dere et liv!

Publisert: 24.01.18 00:43

ALPINT 2018-01-23T23:43:52Z

Alpinstjernen Mikaela Shiffrin (22) reagerte sterkt etter at publikum kastet snøballer mot Henrik Kristoffersen (23).

– Jeg bryr meg ikke om hvem dere er, hvem dere heier på, hvilket land dere kommer fra eller hva som var meningen deres. Å kaste snøballer eller andre forstyrrelser mens utøverne kjører er ikke bare forkastelig, det er også farlig. Få dere et liv, melder Shiffrin på Twitter .

Hun leder verdenscupen for kvinner med nesten 900 poeng (!).

– Det kom mange trenere, ledere og arrangører som beklaget. Sånn er det når det er 50.000 til stede. Vi skal ikke la det ødelegge noe så kult som Schladming-rennet, sier far Lars Kristoffersen til VG.

I andre omgang fikk sønnen Henrik flere snøballer kastet mot seg under slalåmrennet. Ingen av snøballene traff Kristoffersen, men 23-åringen viste sin misnøye foran TV-kameraene.

– I mine fire år har jeg aldri sett noe lignende. Jeg tror nesten ikke vi kommer til å se det igjen. Henrik hadde ikke slått han, men det er selvfølgelig irriterrende, sier Lars Mæland, fysisk trener.

«Spjælingen fra Rælingen» har nå seks andreplasser bak Marcel Hirscher denne sesongen. Tirsdag var han 39 hundredeler for sent ute.

– Det hadde ikke noe å si for utfallet. Hvert fall ikke fire tideler. Det var helt ubetydelig for hvem som vant. Det er så mange bra østerrikere, så er det noen råtne epler i kurven. Jeg tenker ikke så mye mer om det, sier far Kristoffersen.

– Ikke et hat-forhold

– Hvordan er forholdet mellom Henrik og østerrikere?

– Det er bra. Hirscher og Henrik er kompiser, men konkurrenter når de kjører fra A til B. Ellers er det et veldig godt forhold. Det er ikke et hat-forhold slik pressen liker å si, svarer Lars Kristoffersen.

Lars Mæland var til stede i Schladming, og fulgte Kristoffersen etter rennet på pressekonferanse og dopingkontroll.

– Det kan ha vært dritings ungdom som skulle tøffe seg med å kaste snøballer. Da tar det seg dårlig ut. Det er ikke til å stikke under en stol at det er mange som drikker på rennet. Ferdinand Hirscher (far til Marcel) fortalte at han selv ble kastet snøballer mot, sier Mæland.

Adrenalin

Etter rennet beklaget Hirscher seg overfor Kristoffersen.

– Det er bare spekulasjoner som skal ha det til noe annet enn at forholdet er bra. Henrik er godt likt og har et godt forhold til Østerrike og Hirscher. Det er ikke noe vi fokuserer på. Han får støtte fra alle han møter her nå etterpå, forklarer Mæland.

– Snøballkastingen er en bagatell. Det kommer selvsagt en reaksjon på grunn av adrenalin og at han er sliten. Det tror jeg enhver idrettsutøver ville gjort. Det har blitt påstått at han har vist langfingeren, men det er løgn. Det var pekefingeren og en «nei-nei-nei-bevegelse», sier Mæland videre.

Kristoffersen har nå 12 pallplasser denne sesongen. Han er 174 poeng bak Hirscher i totalcupen.

