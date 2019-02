SLUTTET: Stefan Kornberger (helt til høyre) har ønsker ikke å være en del av teknikklaget lengre grunnet en uenighet med Henrik Kristoffersen (liggende foran) Foto: Helge Mikalsen

TV 2: Trener sluttet på grunn av uenighet med Kristoffersen

Teknikktrener på det norske landalaget Stefan Kornberger, har gitt seg grunnet uenighet med Henrik Kristoffersen (24).

Publisert: 17.02.19 16:44 Oppdatert: 17.02.19 17:06







Landslagssjef Christian Mitter bekrefter overfor TV 2 at Kornberger sluttet på grunn av Kristoffersen.

– Det var en utfordring med noen utøvere. Han (Kornberger, journ. anm) står for noen ting. Han står for fellesskapet, hardt arbeid og var en kar som var med i åtte år. Det er ikke på grunn av for hardt eller for mye arbeid at han sluttet, sier landslagssjefen til kanalen.

– Du sier noen utøvere, er det Henrik?

– Ja, det er Henrik, bekrefter han.

Hverken Henrik eller Lars Kristioffersen har ønsket å kommentere saken.