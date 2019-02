GJØR DET DE KAN: Her jobber arrangøren på spreng for å få kvinnenes løype i storslalåm klar til torsdagens renn. Vind og regn har skapt store utfordringer onsdag. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Værtrøbbel for Åre-VM – kan bli utsettelser

ÅRE (VG) Store skifter i været i Sverige byr på ekstra utfordringer for arrangøren før avslutningshelgen i alpin-VM. Men Henrik Kristoffersen ser muligheter.

Ragnhild Mowinckel (torsdag) og Henrik Kristoffersen (fredag) blir Norges to største håp i storslalåmrennene før helgen.

Akkurat nå er den største bekymringen i VM-byen de skiftende værforholdene.

Snøen i kvinnenes del av løypa beskrives av rennleder Hans Olsson som «strøsukker». 20 tonn med salt og vann er i, eller blir levert til Åre, i dette øyeblikk for å redde avslutningshelgen.

Nå er det mildt sagt gufne forhold.

Treffende nok; idet VG intervjuer Henrik Kristoffersen i gangen på det norske lagets hotell i Åre slår et kraftig vindgufs inn mellom dørene.

– Hvor mye påvirker det her, tror du?

– Selvfølgelig så håper man det er så lite vind som mulig. Men jo mer salt og vann og jo mer kaos jo bedre er det. Den beste skal takle alle utfordringer, sier Kristoffersen.

Han jakter sin første seier for sesongen, og gir full gass mot VM-medalje. Han har forberedt seg på nordisk snø den siste tiden, og tror vårværet i Åre skal kunne takles bra.

– Det er ingen som kjører mer på salt enn nordmenn. Det har vi gjort fra vi var små på bred og sånt. Så det skal nok gå fint.

SMILER LURT: Henrik Kristoffersen lar ikke været ta for mye fokus før rennene i Åre. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Sover godt om natten

Først var det iskaldt, så ble det mildere og fin konkurransetemperatur. Men så kom vinden, og tåken.

Været har ikke vært på arrangørens side så langt i VM. Allerede har utfor- og super-G-rennene blitt kjørt i alternative og forkortede traseer.

Onsdag kveld er vinden så sterk i VM-byen at sponsorflagg- og telt er tatt ned eller blåst bort, og når man ferdes ute blåser snøen fra alle kanter. Det er rett og slett skikkelig «drittvær».

– Akkurat nå ser det bra ut i herrenes bakke. Vi har håndskuffet frem hele linjen til løypa som skal brukes i herrenes storslalåm. Der er det hardt og bra underlag fra topp til bunn, så jeg sover godt om natten, sier rennleder Hans Olsson til VG.

Samtidig er han klar på at det blir tøft å gjennomføre kvinnenes storslalåm torsdag, da vinden ikke er antatt å avta.

– Været kommer veldig variert, men vi er klare med salt og vann. Spader, tråkkemaskiner og firhjulinger.

Dersom torsdagens konkurranse blir utsatt blir den høyst sannsynlig gjennomført fredag. Dermed blir det både storslalåm for herrene og kvinnene. Det vil gjøre ting ekstra hektisk for arrangøren og de frivillige i løypa.

– Vi er klare, sier Hans Olsson og sender VG et bilde av redskapene løypemannskapet skal bruke for å sikre forholdene for Foto: Hans Olsson.

Arrangøren har bommet én gang

– Dette er likt for alle. Når man får et klarsignal så skal du som utøver være klar. Vind og vær får ikke vi påvirket, sier landslagssjef Christian Mitter.

Han og det norske laget forbereder seg som normalt. De fleste fikk testet litt av forholdene onsdag.

Aleksander Aamodt Kilde var kritisk til arrangøren under kombinasjonen mandag. Allerede da valgte de å vanne løypa og tilføre salt, noe som viste seg å gjøre det svært vanskelig å komme på et sent startnummer i ei «nedkjørt» løype.

les også Nordmennene mener de ble spilt sjanseløse av arrangøren: – Tabbe

Nå satser han på at de løser de eventuelle problemene.

– Været får man ikke gjort noe med. De har fått enda en utfordring, mye vind. Regn og varme temperaturer er nok en utfordring for mannskapet, men de er mange nok. Jeg har troen på at dette blir bra nok, sier farts-spesialisten Aamodt Kilde, som selv håper han kan komme topp 15 og sikre verdenscuppoeng.

– Vi driver utendørsidrett, sånn er det, følger Rasmus Windingstad opp.

PS: Planlagt start for kvinnene torsdag er 14:30 for førsteomgang og 17:15 for finalen.

