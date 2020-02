Aamodt Kilde etter seieren: - Større å vinne verdenscupen enn OL og VM

Aleksander Aamodt Kilde (27) tok sesongens første verdenscupseier under super-G-rennet i Saalbach-Hinterglemm. Med ledelse i verdenscupen kan den store guttedrømmen bli en realitet.

Etter ha stått på nest øverste nivå på pallen fire ganger denne sesongen, senest i Kitzbühel da Jansrud tok en knepen seier, tok 27-åringen endelig sesongens første seier i verdenscupen.

Nå har han også stukket i tet på den prestisjetunge sammenlagtlisten.

– Det ville være helt utrolig om jeg klarte å vinne verdenscupen. Det er noe jeg har drømt om helt siden jeg var liten gutt. Det er kult å vinne OL og VM. Men den som vinner verdenscupen sammenlagt er den beste og mest stabile alpinisten, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Norske vinnere av verdenscupen alpint 2009: Aksel Lund Svindal. 2007: Lund Svindal. 1999: Lasse Kjus. 1996: Kjus. 1994: Kjetil Andrér Aamodt.

Han snakker med VG noen timer etter seieren i Østerrike. Det er tydelig virak rundt ham. Men det gjør ham åpenbart bare godt å være verdens beste alpinist for øyeblikket.

– Godt å vinne

– Det er én som har vunnet «kula» åtte år på rad (les: Marcel Hirscher), så det handler om å prestere stabilt i toppen sesongen ut. Og det kjennes godt endelig å vinne på en dag med utfordrende forhold hvor det var vanskelig å se underlaget, sier Aamodt Kilde.

SEIERSGLIS: Aleksander Aamodt Kilde jubler på toppen av seierspallen etter seieren i Østerrike. Foto: BARBARA GINDL / APA

Det er 14 måneder siden han vant et verdenscuprenn (utfor i Val Gardena). I vinter har han fire annenplasser. Og nå kommer Aamodt Kilde (982 poeng) til å kjøre alt for å holde Henrik Kristoffersen (903 p) og franske Alexis Pinturault (882 p) bak seg.

– Nå er det bare å holde det gående. Jeg kommer til å kjøre alle renn jeg kan. Og jeg har skaffet meg et veldig bra utgangspunkt med dagens seier, sier Aamodt Kilde.

Kilde var raskest av samtlige ned løypen i Saalbach-Hinterglemm og tok en foreløpig ledelse fra startnummer syv.

Det skulle vise seg å holde til en topplassering da løper etter løper kjørte inn bak mannen fra Bærum.

27-åringen står nå med totalt fire verdenscupseirer, to i super-G og to i utfor. Han medgir at «det har gått litt for langt tid mellom hver seier». Men påpeker at denne sesongen går det hans vei av flere årsaker. Utstyret – som er ekstremt individuelt – fungerer. Og han høster frukten av et langt liv sammen med Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud.

– Jeg har hatt verdens beste læremestere. De tok imot meg med åpne armer, og har gitt av sin kunnskap og erfaring hver eneste dag. Underveis har vi kjempet mann mot mann. Men samarbeidet har definitivt vært noe av det viktigste for meg. Når du deler suksessen med bestekompisene dine, så føles det hundre ganger bedre å vinne, sier Aamodt Kilde.

Jansrud skuffet

Kjetil Jansrud hadde en skuffende dag på jobben i Østerrike. Han var likt med ledende Kilde ved andre mellomtid, men tapte mye i avslutningen og kjørte inn 65 hundredeler bak lagkameraten.

Stian Saugestad stilte også til start i rennet, men kjørte ut fra sitt startnummer 41.

Det skulle ta lang tid før fartskjørerne kom seg ut i den østerrikske snøen fredag. Rennet skulle i utgangspunktet startet kl. 11:00, men ble utsatt flere ganger på grunn av snøvær og vind i Saalbach-Hinterglemm.

Første kjører var først i gang kl. 13.15 etter at både bakkemannskap og trenere fra flere nasjoner hadde bidratt med å måke overflødig snø ut av løypen.

Publisert: 14.02.20 kl. 13:54 Oppdatert: 14.02.20 kl. 17:11

