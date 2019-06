TOK GULL: Henrik Kristoffersen feiret VM-triumfen i storslalåm i februar med kake. Til venstre skiforbundets kommunikasjonssjef Svein Graff. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kristoffersen dropper anke – trener med eget team utenfor landslaget

Henrik Kristoffersen (24) tar ikke sponsorrettssaken med Norges Skiforbund videre. Nå forblir storslalåmverdensmesteren landslagskjører, men står på siden av landslagstreningene fremover.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding.

Sportssjef Claus Ryste sier at Kristoffersen får et eget opplegg, og pressemeldingen forteller om at far Lars Kristoffersen og trener Einar Witterveen (som har trent Kristoffersen tidligere) går inn i Kristoffersen-teamet der Skiforbundet er med og legger til rette praktisk og økonomisk.

– Tror løsningen er bra

– Det er veldig uvanlig i norsk alpint, men har skjedd før. Det er en sportslig tilpasning som vi tror er bra for laget, bra for Henrik og en løsning vi mener er god, sier Claus Ryste til VG.

Mens Kristoffersen har befunnet seg hjemme i Salzburg den siste tiden, har 13 av 14 landslagsuttatte herrealpinister vært samlet i Oslo siden 20. mai. Den fem uker lange «sommercampen» (frem til 28. juni) skjer uten 14. mann, altså Kristoffersen, står utenfor vil være regelen i overskuelig fremtid.

– Hvordan blir det for laget å miste den desidert beste teknikkjøreren som de andre alpinistene kan måle seg mot på trening?

– Jag tror løsningen er bra. Vi må ha fokus på trening og utvikling, og vi har gode utøvere på alle nivåer. Det er en del av sporten. Totalen av det er en god løsning, svarer Ryste.

les også Kristoffersen om bråket: − Blir fremstilt veldig svart-hvitt

– Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Henrik Kristoffersen og landslagets utøvere og ledere etter alt dere har vært gjennom?

– Jeg ønsker ikke å fokusere på det som har vært. Dette er en løsning, vi kan se fremover og se på resultatutviklingen og enes om det, svarer Ryste.

– Nå blir det sportslige satt i fokus. Vi som lag skal jobbe sammen for gode prestasjoner fremover, melder fartsalpinist Aleksander Aamodt Kilde om den nye Kristoffersen-løsningen.

Tapte rettssak

For øvrig sto Kristoffersen utenfor landslaget også de siste ukene av forrige sesong – blant annet som følge av konflikten med trener Stefan Kornberger.

Umiddelbart etter sesongslutt var verdenscupfireren gjennom rettssaken mot Norges Skiforbund, der 24-åringen kjempet for muligheten til å reklamere for energidrikken Red Bull på hodeplagget sitt.

Men den tapte storslalåmverdensmesteren. Tingretten slo fast at skiforbundet eier denne reklameplassen – og at de ikke misbruker monopolsituasjonen sin i strid med EØS-reglene.

Det har nå Kristoffersen valgt å forholde seg til, og legger sponsorstriden død ved å signere landslagsavtalen for de neste tre årene, som betyr til og med OL-sesongen 2021/22.

les også Aamodt om Kristoffersen-konflikten: – Alle har et ansvar

To dager før rettens kjennelse ble det offentliggjort at han var tatt ut til en ny sesong på alpinlandslaget.

Forskjellen fra tidligere landslagsmodeller er at kjørerne er delt inn etter A-, B- og C-status. Kristoffersen er én av seks med A-status, sammen med utforverdensmester Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Leif Kristian Nestvold Haugen, Rasmus Windingstad og Adrian Smiseth Sejersted.

Publisert: 06.06.19 kl. 17:34 Oppdatert: 06.06.19 kl. 18:06