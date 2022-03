SUKSESSPARET: Marte Olsbu Røiseland med det store verdenscup-trofeet som ektemannen Sverre (t.v.) har en stor del av.

Røiseland vet ikke om hun fortsetter - ektemannen: − Har hun lyst, er det greit

HOLMENKOLLEN (VG) Med beviset på at hun har vært den beste skiskytteren denne sesongen får Marte Olsbu Røiseland (31) full backing av ektemannen Sverre om hun vil ta et par sesonger til.

– Jeg har sagt til henne at hun får ikke lov til å holde på til hun er 45 år. Det blir litt lenge. Har hun lyst til å holde på videre, så er det veldig greit for min del, sier Sverre Olsbu Røiseland.

Marte Olsbu Røiseland var snar å hente ektemannen da hun skulle fotograferes med den store kulen, troféet for sammenlagtseieren i verdenscupen. Så har han også en god bit av den, ifølge Marte selv.

– Det blir en runde i april hvor vi må ta en avgjørelse. Så får vi se hva det blir, sier Sverre Olsbu Røiseland.

Marte Olsbu Røiseland, som klarte å hente ut krefter også i verdenscup-avslutningen og tok en 3. plass etter Justine Braisaz-Bouchet (seier) og Franziska Preuss på dagens fellesstart, er usikker på veien videre.

– Jeg vet at Sverre elsker det livet vi har og hadde det vært opp til han så hadde jeg kanskje holdt på til jeg var 45. Vi har det skikkelig fint, men jeg tror jeg må få dette på avstand og finne ut av ting. Jeg jobber best når jeg jobber knallhardt og har harde prioriteringer. Det er ikke dager som denne som er tøff med jobben, det er å gjøre det 100 prosent hele tiden. Da må man ofre litt. Det er de ofringene som tar på. Jeg må finne ut hvor mye jeg orker å ofre, sier 31-åringen til VG.

– Hva taler for og hva taler mot?

– Det som taler for er at jeg elsker skiskyting og skiskytterlivet. Jeg elsker å trene, hvem hadde trodd at jeg skulle si det? Jeg elsker å konkurrere, så det er mye som taler for. Det er også gøy med harde prioriteringer, men det er også de som koster litt. Å måtte leve som en utøver 24 timer i døgnet og ta konsekvensen av det har jeg gjort i mange år. Det er litt av grunnen til at jeg står her med «kula». Jeg gjør ikke noe spesielt på trening, men gjør så godt jeg kan hver eneste dag, hele året. Det taler i mot. Det kunne vært greit å slippe ned skuldrene

Hun kom til verdenscupavslutningen i Holmenkollen med to mål: vinne verdenscupen sammenlagt og ta steget opp på pallen i Norges nasjonalarena for første gang i karrieren.

Fredag var pallplassen i boks etter tredjeplassen på sprinten, og etter lørdagens andreplass på jaktstarten var sammenlagtseieren i verdenscupen også sikret.

VANT: Justine Braisaz-Bouchet gikk til topps i sesongavslutningen i Holmenkollen.

Selv om verdenscupen sammenlagt allerede var avgjort før det siste rennet, var det fortsatt en kule som skulle bli delt ut – fellesstartcupen.

Den ledet italienske Dorothea Wierer med tre poeng ned til svenske Elvira Öberg før løpet, men med tolvteplass søndag røk seieren for Wierer. I stedet var det Braisaz-Bouchet som kom fra dypet og vant fellesstartcupen.

For med sin seier tok den franske kvinnen 60 poeng, og da måtte Öberg endt topp fire for å holdt henne bak seg. Det så hun også ut til å bli, men på oppløpet ble hun spurtet ned av lagvenninne Linn Persson og endte som nummer fem.

Dermed røk fellesstartcupen for Öberg og omtrent 100 000 kroner.