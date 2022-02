SEIRET: Henrik Kristoffersen sikret sin første slalåmseier for sesongen i tyske Garmisch-Partenkirchen søndag.

Kristoffersen sikret sesongens første slalåmseier

Henrik Kristoffersen (27) jublet i målområdet etter en etterlengtet slalåm-seier i første renn etter OL.

Kristoffersen gjorde en feil på toppen av løypa og tapte mye tid til sveitsiske Loïc Meillard som ledet. Men teknikkspesialisten kjørte fantastisk ned til mål og tok ledelsen med 14 hundredeler.

– JAAA, kunne man høre Kristoffersen skrike inn i TV-kameraet i målområdet.

Da var det kun sveitsiske Tanguy Nef som sto igjen på toppen med et forsprang på 7 hundredeler til nordmannen.

Men sveitseren gjorde også en liten feil på toppen, og klarte ikke å ta noe tid på Kristoffersen der han feilet. Sveitseren hektet til slutt og kjørte ut.

Dermed sikret Kristoffersen karrierens 25. verdenscupseier. Han går også opp på andreplass i slalåmcupen, kun ett poeng bak Lucas Braathen som leder.

Fra før hadde Rælingen-løperen en 3.-plass fra Kitzbühel i januar som beste resultat i slalåm denne sesongen. Han har også en seier i storslalåm fra Alta Badia i desember.

Siste slalåmseier for Kristoffersen kom i Chamonix i januar i fjor.

Fra startnummer 1 kjørte Kristoffersen seg trygt ned til mål, men så litt misfornøyd ut i målområdet. Det hadde han ingen grunn til.

– Jeg synes det var veldig fine forhold. Nå var det gode gamle Henrik, hvert fall ned til andre henget der. Jeg følte at jeg kanskje kunne pushet mer der, sa Kristoffersen etter førsteomgangen til Viaplay.

For spesielt kjøringen hans i øvre del av løypen skulle vise seg å være svært god. Han tapte noe tid til konkurrentene i siste halvdel, men hadde ledelsen helt frem til Tanguy Nef fra startnummer 25 kjørte ned til bestetid, syv hundredeler foran Rælingen-løperen.

PÅ SKUDDHOLD: Henrik Kristoffersen ga seg selv et godt utgangspunkt til finaleomgangen og var på skuddhold til seier.

De sveitsiske slalåmkjørerne hadde dratt rett fra OL i Beijing til Garmisch-Partenkirchen og trent i rennbakken, noe som skulle vise seg å gi resultater.

1.-, 3.- og 4.-plass etter førsteomgang var alle sveitsere. Bare Kristoffersen klarte å presse seg inn mellom trioen fra Tirol.

Atle Lie McGrath leverte også en veldig solid førsteomgang fra startnummer 24 og kjørte inn 9.-plass 1.06 bak Kristoffersen. Han ble senere dyttet ned til 11.-plass.

Dessverre for Bærumsgutten hadde han ikke hundredelene på sin side da han kjørte inn til en foreløpig fjerdeplass i annenomgangen, kun ett tiendedels sekund bak italienske Alex Vinatzer som ledet.

– Jeg gir dagen karakter fem. Jeg har satt meg som mål å komme til mål i de siste fem rennene. Veldig synd med det tiendelet, men sånn er det, sier McGrath til Viaplay.

Timon Haugan fikk det ikke til å svinge like godt og endte på 29.-plass 2.08 bak etter førsteomgang, men klatrer noen plasser i finaleomgangen.

Sebastian Foss-Solevåg og Lucas Braathen hektet og kjørte ut i førsteomgangen.

HEKTET: Sebastian Foss-Solevåg hektet og kjørte ut i førsteomgangen i tyske Garmisch-Partenkirchen lørdag.

Garmisch-Partenkirchen har normalt sett ikke vært en favorittarena for de norske alpinistene. På kvinnesiden har det ikke blitt noen seirer, mens det på 96 renn for herrene i VM, OL og verdenscup har blitt to norske seirer.

Aleksander Aamodt Kilde tok sin første verdenscupseier i karrieren da han vant utforen i 2016, mens Aksel Lund Svindal tok VM-gull i superkombinasjonen i 2011. I de tekniske disiplinene har det ikke blitt noen seirer, før lørdagens renn.

