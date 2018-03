«Kongen av Kvitfjell» tangerte Aamodt – Sejersted nummer fire

Publisert: 11.03.18 11:06 Oppdatert: 11.03.18 12:23

KVITFJELL/OSLO (VG) Etter den sure fjerdeplassen lørdag, slo Kjetil Jansrud (32) kraftig tilbake søndag. Adrian Smiseth Sejersted ble nummer fire fra et sent startnummer.

For etter å ha sett landsmann og kompis Aksel Lund Svindal kjøre ut i den tøffe Super-G-løypa i Kvitfjell fra startnummer syv, kjørte Kjetil Jansrud nærmest feilfritt fra startnummer ni.

I mål var «Kongen av Kvitfjell» hele 0.47 sekunder foran Hannes Reichelt.

Ingen kunne tukte Jansrud. Nærmest var Beat Feuz fra startnummer 15, som var 0.22 bak Jansrud. Seieren gjør at Jansrud også vinner Super-G-cupen, for tredje gang i sin karriere.

– Jeg traff på langt nær perfekt. Jeg følte jeg kjørte med innsats og traff på en del, men det var ikke perfekt. Det var røffe forhold, det er ikke min favoritt, sier Jansrud til NRK etter målgang.

Nå har Jansrud har tangert Aamodt i antall verdenscupseirer med 21. Jansrud har nå en nordmann foran seg på listen - Svindal har 35 seirer. Mestvinnende er Ingemark Stenmark med 86, mens Marcel Hirscher er den aktive med flest med 57.

Men søndagens største overraskelse var Adrian Smiseth Sejersted. Fra startnummer 25 kjørte nordmannen gnistrende godt, og ble til slutt nummer fire, 34 hundredeler bak Jansrud.

Det var hans beste plassering i verdenscupen noensinne - før Super-G-rennet søndag var en 9.plass fra 2016 den beste plasseringen.

– Det var dritt

Aksel Lund Svindal kjørte ut tidlig i løypa.

– Det var dritt at jeg kjørte ut, men det skjer av og til. Jeg visste at retningen på det hoppet var riktig, men jeg fikset det ikke, sier Svindal til VG.

Aksel Lund Svindal hadde foran søndagens renn 35 verdenscupseirer, men bare én av dem hadde kommet på norsk snø. 3. mars 2013 vant han super-G i Kvitfjell.

Kjetil Jansrud er «kongen av Kvitfjell» - bakken som han nærmest har vokst opp i. Han har nå syv verdenscupseirer på hjemmebane - fem i super-G og to i utfor.

Kjetil Jansruds triumfer i Kvitfjell:

2012: Super-G.

2014: Super-G og utfor.

2015: Super-G.

2016: Super-G.

2017: Utfor og Super-G.