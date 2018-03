ALPIN-ENERE: Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud på Kvitfjell forrige helg. Kommer de til å kjøre sammen også neste vinter? Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Jansrud: – Jeg tror ikke Aksel gir seg nå

Publisert: 17.03.18 06:44

KVITFJELL (VG) Kjetil Jansrud (32) tror at vi får se Aksel Lund Svindal (35) på ski også neste vinter.

Forrige helg tok «kongen av Kvitfjell» sin syvende triumf i yndlingsbakken. Fem av dem har kommet i super-G, to i utfor.

Etter at han - nok en gang - har snakket om den helt spesielle norske alpin-kulturen, spør vi:

– Er du klar til å bli eldstemann i denne gjengen?

Jansrud rykker til. Titter på oss.

– Du mener at Aksel gir seg? Jeg tenker ikke så mye på det. Det er utelukkende hans avgjørelse, men jeg tror ikke det skjer (at Aksel gir seg nå), sier Vinstras store sønn.

– Aksel har hatt en så lang karriere og kjempet med skader. Om han skal fortsette eller ikke er større enn noen andre kan ta standpunkt til. Men jeg tror oppriktig at han kommer til å ta flere år.

En tidligere «kulturbærer», Kjetil André Aamodt, stikker hodet mellom oss og gratulerer. Aksel Lund Svindal videreførte arven fra Aamodt og Lasse Kjus.

Svindal: – Blir som det blir

Svindal har gitt seg selv god tid utover våren og sommeren til å ta en avgjørelse. Derfor er det heller ingen i miljøet som stresser med det.

– Vi er veldig glad så lenge Aksel er der, og når han blir borte, så må vi forholde oss til det. Spørsmålet er jo bare når. Han må kjenne på hele situasjonen - hvordan det funker, sier alpinsjef Claus Ryste.

Torsdag denne uken var sesongen over for Svindal, etter at han ble nummer tre i sesongens siste fartsøvelse .

Etter super-G-finalen i Åre ble 35-åringen stilt spørsmålet om han nå hadde kjørt sitt siste verdenscuprenn i karrieren.

– Jeg håper ikke det. I alle fall ikke når det er slik som i dag, når det går litt bra. Så er det andre dager det ikke er så gøy, men summen av det vi gjør er at det er veldig gøy, svarer han NRK.

– Det blir bare som det blir. Det blir bra uansett hva det blir. Jeg er egentlig ikke så bekymret, fortsetter han.

Hvis Kjetil Jansrud «rykker opp» til å bli eldstemann i den norske alpinkulturen, så er det altså en 32-åring som erstatter en 35-åring. Jansrud tok sølv og bronse i fartsdisiplinene i Pyeongchang, en prestasjon som nesten druknet litt i all den norske suksessen. Men selv er han klar på én ting:

– Denne vinteren har vært fantastisk når det gjelder super-G - og ikke god nok i utfor.

Det sier altså sølvvinneren i disiplinen i OL ...

– Godt å være med Aksel

Super-G-rennet på hjemmebane i Kvitfjell viser at det vokser og gror i norsk alpinsport - også bak Jansrud og Svindal og Kristoffersen.

Adrian Smiseth Sejersted (23) var bare ett hundredel fra pallen, og Stian Saugestad (25), som fikk skikkelig juling da han ramlet i Kitzbühel, var tilbake og ble nummer 11. I Åre gikk det ikke fullt så bra for Sejersted, men 4. plassen fra Kvitfjell viser hva han har inne.

– Ja, det gror bra, konstaterer Aksel Lund Svindal.

– Adrian og jeg har trent mye sammen. Vi har vært skadet samtidig to ganger - både da jeg tok akillesen og da jeg tok kneet den ene gangen. Han har vært fått noen nedturer, men han har vært tålmodig, sier Svindal.

– Det er verre for oss andre å komme tilbake enn for Aksel, sier Sejersted med et smil.

– Det er godt å være med Aksel og ha et godt støtteapparat rundt seg når du skal tilbake fra trening.