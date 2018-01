Svindal slo knockout på alle i Kitzbühel - Jansrud sørget for dobbelt norsk: - Kongestart!

Publisert: 19.01.18 13:37

ALPINT 2018-01-19T12:37:29Z

KITZBÜHEL/OSLO (VG) Aksel Lund Svindal (35) var halvsekundet raskere enn Kjetil Jansrud (32), og det ble dobbelt norsk i super-G i legendariske Kitzbühel.

Svindal lå bak Jansrud i starten av løypa, men den siste halvdelen kjørte han bedre enn noen andre. Matthias Mayer fra Østerrike endte på 3. plass.

– Han er helt rå. En maskin. Han har gjort det før, og gjør det igjen, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

– Min død er ikke så nærstående, håper jeg, sa en lattermild Lund Svindal til VG, to dager etter at han innrømmet overfor VG at det nærmer seg slutten .

Også ekspertene lot seg imponere av det han viste i Kitzbühel.

– Aksel har utklasset resten av feltet. Det er knockout, sa NRK-ekspert Marius Arnesen på direkten.

– Dette er en kongestart for oss, fastslo Aksel Lund Svindal, som falt dramatisk i utfor i «alpinsportens Mekka» for to år siden.

– I dag var det bare Aksel jeg fryktet. Det er litt behagelig, fordi han er en lagkamerat. Hvis ikke jeg lykkes, vil jeg gjerne at han skal gjøre det, sa Jansrud til VG etterpå.

Voldsomt snøvær gjorde at super-G-rennet i Kitzbühel måtte flyttes inn i en del av utforløypa fredag.

– Det var litt rart (å kjøre uten publikum). Det var blikk stille. Det var som å kjøre renn da du var liten. Men da jeg så at fysioterapeuten vår jublet, skjønte jeg at det hadde gått bra, sa Svindal til NRKs Line Andersen.

– Vi er flinke til å gripe mulighetene. Ikke så opptatt av at det og det skjer. Men det var rettferdige forhold. Likt for alle, sier sportssjef Claus Ryste til VG.

Dette er vinterens første super-G-seier for 35-åringen.

Kitzbühel har vært et marerittsted for Kjetil Jansrud. Han har aldri tidligere vært på pallen i super-G der. Han sto med to 4. plasser - mens det i fjor ble 9. plass. Syv forsøk hadde ikke gitt et eneste pallbesøk - før fredagens renn.

Derimot vant Jansrud utforrennet i Kitzbühel for tre år siden. Lørdag er det utfor i Kitzbühel.

Østerrikske Hannes Reichelt ledet da Jansrud kjørte i gang på start nummer syv.

Det var helt jevnt hele veien, men i mål var Jansrud de nødvendig syv hundredelene foran.

– Det er gøy å komme i mål og lede. Men jeg tenkte at «her er det muligheter for å kjøre fortere». Jeg er glad at det er Aksel og ingen andre som gjør det. Men aller helst vil jeg jo vinne, sa Jansrud til VG etterpå.

Kjetil Jansrud ledet før Kitzbühel-rennet Super-G-cupen foran Vincent Kriechmayr. Østerrikeren endte 0,79 bak Jansrud fredag.

Aleksander Aamodt Kilde var 1,03 sekunder bak Jansrud - etter å ha tapt mye tidlig i løypa. Det holdt til 12. plass.

Starten var på Mausefalle, mens det var satt opp et provisorisk målområde i Oberhausberg.

Da rennet startet kl. 13, var det tegn til at sola tittet fram i målområdet.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.