Aamodt Kilde mot sterk pallplass: – Ekstremt bra følelse

ALPINT 2019-01-19T12:47:46Z

Aleksander Aamodt Kilde (26) er på vei mot sesongens fjerde pallplass etter en imponerende oppvisning i Wengen.

Publisert: 19.01.19 13:47 Oppdatert: 19.01.19 14:08

– Det er nok en gang en ekstremt bra følelse. Det er to og et halvt minutt med syre i denne løypa. Det er det tyngste løpet i året, dette her. Men når forholdene er gode, så går det.

Han var smørblid i TV 2-intervjuet etter han hadde kjørt ned til 3. plass i Wengen.

I utforrennet, som sammen med Kitzbühel trolig er årets tøffeste løype, viste Aamodt Kilde styrke. 26-åringen kjørte inn til tredjeplass, kun 26 hundredeler bak ledelse.

De sterkeste utøverne har satt utfor, men det gjenstår fortsatt rundt halvparten av de startende.

Ingen kunne gjøre noe med tiden til østerrikske Vincent Kriechmayr, som vant overlegent. Men det så lenge ut til at nordmannen skulle gå inn foran. Etter å ha vunnet stadig flere hundredeler fra midtpartiet og nedover den lange løypa i Sveits, var det mot slutten det raknet.

For mens østerrikeren kjørte prikkfritt de siste meterne mot mål, tapte Aamodt Kilde alt han hadde vunnet inn lenger opp i bakken.

Fasit: 27 tapte hundredeler fra siste passering og ned mot mål kontra Kriechmayr. Dermed går det mot 3. plass for bæringen.

Slik gikk det i Wengen: 1. Vincent Kriechmayr, 2.28.36

2. Beat Feuz, +0.00.14

3. Aleksander Aamodt Kilde, +0.00.26 4. Aksel Lund Svindal, +0.00.52

18. Kjetil Jansrud, +0.02.11 Adrian Sejersted kjørte ut.

Roses av Lund Svindal

Aksel Lund Svindal så også lenge ut som en kandidat til å klare pallen. 52 hundredeler bak Kriechmayr, lå han lenge på 3. plass, men ble dyttet ned til fjerde beste av landsmannen Aamodt Kilde.

– Det var helt rått kjørt av han, roser lagkompis Lund Svindal til TV 2 etterpå.

– Løpet mitt var ikke feilfritt, men jeg synes det var ganske bra, la han til.

Kjetil Jansrud slet i det nederste partiet og skuffet stort. Han ligger foreløpig på 16. plass. Adrian Sejersted kjørte ut halvveis i løypa.

