SLITER: Kjetil Jansrud har ikke fått det til å stemme i utfor denne sesongen. Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Aamodt om Jansruds utfor-tørke: – Vi er så jækla bortskjemte

ALPINT 2018-12-29T00:09:00Z

Fartskongen Kjetil Jansrud har ikke vært i nærheten av utfor-pallen denne sesongen, og står uten utfor-seier siden februar 2017. Alpint-ekspert Kjetil André Aamodt mener Jansrud kan bedre.

– Han har et mye høyere potensial enn det han har vist i utfor, men vi er så jækla bortskjemte med gode resultater her til lands vet du, sier Kjetil André Aamodt til VG og humrer av egen uttalelse.

Det som ikke er til å humre av, er Kjetil Jansruds utfor-form denne sesongen. I verdenscupåpningen i Lake Louise ble han nummer 13, før han ble nummer 17 i Beaver Creek. Deretter fulgtte han opp med en 26. plass i Val Gardena, før han ikke fullførte fredagens renn i Bormio:

På samme tidspunkt i fjor kunne Jansrud vise til en 5.- og 11. plass, i tillegg til to pallplasser – som nummer to og tre.

«Kongen av Kvitfjells» forrige seier kom imidlertid nettopp der – på Kvitfjell – for snart to år siden, 25. februar 2017.

– Det er et eller annet som ikke stemmer for ham i utfor, og det kan være mange ting. Jeg tror det er en kombinasjon av utstyr og form. Jeg tror fort han kan vinne super-G’en i morgen (lørdag), men at det er et eller annet som ikke stemmer i utforen, er det liten tvil om, sier Kjetil André Aamodt.

– Kanskje han må gå litt tilbake og se videoer av seg selv fra den tiden han vant utforrenn. Da var han samlet og vakker å se på. Da kan det hende han får et lite innblikk i hva som funker. Kanskje han da ser om han er sentrert nok, dynamisk nok eller samlet nok, spekulerer Aamodt.

– Litt motvind

Alpint-gutta har gjort det godt i andre konkurranseformer. Både nevnte Jansrud, Aksel Lund Svindal og Aleksander Aamodt Kilde har vunnet andre renn denne sesongen, og gjentatte ganger har de norske vært høyt oppe på listen.

Det er bare i utfor det skranter.

– Det har vært litt motvind i utforen generelt. Det har vært høyt nivå i mange år nå, og vi må finne tilbake til den gode, gamle utforkjøringen, sier landslagssjef Christian Mitter til VG.

Aamodt understreker at det lagmessig ikke har vært en dårlig alpint-sesong til nå. Samtidig presiserer han:

– Jansrud har hatt en tendens til å kjøre saktere og saktere etter å ha levert en god mellomtid tidlig i løypa. I motsetning til en som Beat Feuz, som er flink til å være i hockey overalt, og som kjører fortere og fortere.

– Det har tydeligvis ikke stemt helt for ham (Jansrud) i oppkjøringen. Han har et mye høyere potensial enn han har vist til nå.

Christian Mitter understreker at Jansrud er skuffet over resultatene, ettersom han «ønsker å vinne alle renn», og at det ikke skal stå på hverken motivasjon eller innsats fra Jansruds side. Han beskriver kjøringen i første seksjon av Jansruds renn i Bormio som «hissigere enn noen gang».

– Nå må vi bare analysere litt hva som skjer i traseen og se hva som gjør at det går fort og hva som gjør at det går sakte.