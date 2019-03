I FARTA: Henrik Kristoffersen i den 1. omgangen av storslalåmrennet lørdag. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Kristoffersen-fiasko i storslalåm-avslutningen

Etter tre strake storslalåmseirer, inkludert et VM-gull, gikk det ikke veien for Henrik Kristoffersen (24) i verdenscupavslutningen i Andorra.

Resultater 1. plass: Alexis Pinturault, 2.13,06

2. plass: Marco Odermatt, +0,44

3. plass: Zan Kranjec, +1,03

4. plass: Manuel Feller, +1,30

5. plass: Mathieu Favre, +1,39

11. plass: Henrik Kristoffersen, +2,17

15. plass: Leif Kristian Nestvold-Haugen, +2,64

18. plass: Rasmus Windingstad, +2,94 Vis mer vg-expand-down

I vinterens siste storslalåmrenn lå «Spjælingen fra Rælingen» på en 9. plass etter den første omgangen, hele 1,49 sekunder bak ledende Alexis Pinturault.

– Jeg er rett og slett for dårlig. Det er vel egentlig ikke mer å si enn det, uttalte Kristoffersen til NRK da.

Han hadde imidlertid ikke gitt opp håpet om en pallplass, for opp dit var det overkommelige 61 hundredeler.

Akkurat den planen falt imidlertid i fisk. Kristoffersen gjorde en feil midt i løypa og tapte mye tid. Til slutt endte han på 11. plass, hele 2,17 sekunder bak Alexis Pinturault.

Nordmannen forklarer at han byttet ut mye av utstyret sitt mellom de to omgangene, men at det ikke ga ønsket resultat.

– Men man må tørre å prøve og feile. Jeg synes ikke kjøringen er ekstremt dårlig i noen av omgangene, men det funket ikke i dag, erkjenner Kristoffersen overfor NRK.

Franske Pinturault vant foran Marco Odermatt og Zan Kranjec.

Bare én gang (14. plass i Alta Badia i desember i fjor) har Henrik Kristoffersen endt på en dårligere plassering i et storslalåmrenn han har fullført de siste fire årene.

Kristoffersen ble likevel beste norske. Og 11.-plassen var nok til å beholde 2.-plassen i storslalåmcupen, der han bare ble slått av Marcel Hirscher.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer 15, Rasmus Windingstad nummer 18.

PS: Søndag er det duket for sesongens aller siste renn. Da er det slalåm som står på programmet.