Ragnhild Mowinckel etter skrekkskaden: – Jeg var forberedt

SOGNSVANN (VG) Ragnhild Mowinckel (26) kaster seg smilende over krykkene. Tirsdag røk alpinstjernen både korsbånd og menisk i kneet – selve skrekkskaden for idrettsfolk. Men Molde-jenta ser annerledes på det og garanterer at hun kommer tilbake.

Mowinckel svarer resolutt «nei» på om hun frykter at den alvorlige skaden skal stoppe karrieren. Hun tar glatt de ni til 12 månedene det tar å komme tilbake. I verste fall ryker hele neste sesong.

– Jeg var forberedt på dette, sier hun til VG på Toppidrettssenteret i Oslo. Det er bare tre dager siden hun ble fraktet ut av utforløypen i Andorra.

– Jeg vet hva jeg holder på med. Skaderisikoen er alltid til stede. Når jeg først lå der så tenke jeg: «Der skjedde det», beskriver hun om øyeblikket hvor hun hylte ut i smerte etter å ha landet feil fra det kunstige hoppet i Grandvalira Soldeu.

– Helt klart min feil. Jeg skulle ha gått fremover fra hoppet, men ble dratt ned, kom ut av posisjon og begynte å flakse. Det er ikke første gangen det skjer, men første gang det fikk så store konsekvenser for meg. Jeg lærer, men det er kjipt. Hopp er noe jeg er relativt god på. Men du må alltid være til stede. Uansett. Det kommer alltid menneskelige feil, beskriver hun mens munnen brer seg ut i et nytt smil under en nese med skrubbsår.

– Men jeg kommer nok til å gå på en smell, ikke på grunn av at skaden er skjedd, men kanskje fordi jeg ikke får til det jeg vil. Jeg får bare gjøre det beste ut av det.

Hun tar «helt klart» hele ansvaret for fallet selv om arrangøren i Andorra etter skaden hennes justerte hoppet noe ned.

Slik falt Ragnhild Mowinckel i Andorra:

– Det er utrolig kjipt når det skjer, men likevel har jeg vært griseheldig med skader. Jeg har aldri hatt noen store. Nå var det greit, forklarer Ragnhild Mowinckel. Hun tok to OL-sølv og vant sitt første verdenscuprenn i fjor og har fulgt opp med VM-bronse og en ny sterk sesong.

Men samtidig med suksessen har hun sett for seg hele det vonde scenarioet som utspant seg foran verdenscupfinalen i Sør-Europa.

– Men ikke slik at tankene om en stor skade har surret og gått i hodet hele tiden. Da hadde jeg ikke kjørt bra i det hele tatt, understreker hun.

Allerede etter få timer etter fallet la Mowinckel ut et blidt bilde med krykker på Instagram.

– Det er jo nesten litt morsomt. På grunn av at jeg er idrettsutøver og dette er jobben min, så får du jo nesten inntrykket av noen har dødd. Da er det greit å si: Hei folkens, dette er ikke verdens undergang, det er bare et kne og det tar litt lengre tid å komme tilbake, sier hun. Men har også hatt noen tunge stunder denne uken.

– Humøret går jo selvsagt i en «roller coaster» og skifter i hytt og gevær. Dette er ferskt. Men det er nok av folk som har gått foran meg og vist at det er mulig å komme tilbake og fortsette der man slapp.

Nå skal det relativt raskt gjøres et inngrep på Ullevål sykehus.

KNESTRØMPE: Med kneet i en sort strømpe ser Ragnhild Mowinckel lyst på den ventende operasjonen og opptreningen. Foto: Trond Solberg

– Det blir operasjon i løpet av neste uke, opplyser hun.

Hun har allerede møtt Olympiatoppens tverrfaglige team som kontinuerlig jobber med rehabilitering av skader. De har det siste året blant annet jobbet med håndballstjernen Nora Mørk og verdensmester i roing, Kjetil Borch.

– Du blir veldig godt ivaretatt. Her det folk som både følger deg opp og kommer til å følge deg opp hele veien. Her har de – dessverre – god erfaring med kneskader. Her er jeg trygg, sier hun.

Ragnhild Mowinckel vet ikke om hun blir klar igjen ved juletider eller om hele kommende sesong ryker.

– Det kommer til å ta den tiden det tar. Den tid, den sorg. Mye skal fikses før jeg kommer dit. Jeg vet ikke om jeg er noe unikum når vi kommer til «healing-prosesser», sier hun og er innstilt på neste høst og vinter også kan komme til å inneholde – for henne – uvanlige ting som mer familietid, en ny hobby og kanskje også en reise til varmere strøk.

Ragnhild Mowinckel kunne ikke blitt skadet på et bedre tidspunkt i forhold til mesterskap. Det er nesten to år til VM i Cortina d’Ampezzo.

– Men vi tenker annerledes. En verdenscupsesong er like viktig som et mesterskap, sier hun.

Så blir Ragnhild Mowinckel hentet. Hun smiler fortsatt mens hun humper ut til bilen som skal ta henne til leiligheten i Oslo sentrum.

– Jeg har lov til å være sint, sur og skuffet. Men det kommer ikke til å hjelpe meg i opptreningsarbeidet.