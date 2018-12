Haver-Løseth mister resten av sesongen

2018-12-29

Nina Haver-Løseth (29) bekrefter selv at hun mister resten av sesongen etter hennes stygge fall i østerrikske Semmering lørdag.

Publisert: 29.12.18 21:00

– Rett fra operasjonssalen. Uheldigvis slutter sesongen min her. Brudd i et leggbein rett under kneet og en skade i menisken sørger for at det blir to måneder på krykker. Rehab, her kommer jeg, skriver alpinisten under et bilde fra sykehuset i Østerrike på Instagram.

Slalåm- og storslalåm-spesialisten ligger på 19. plass i Verdenscupen.

Hennes beste plassering denne sesongen er en 5. plass fra parallellslalåm i St. Moritz i starten av desember. Hun har totalt åtte pallplasser i Verdenscupen, to av dem seire. 29-åringen var en del av det norske laget som tok OL-bronse i lagkonkurransen i Pyeongchang.

I lørdagens storslalåm ble hun nummer 21, i rennet hvor Ragnhild Mowinckel gjorde en strålende 1. omgang og lå på 3. plass, men falt ned til 9. plass etter en svakere 2. omgang.