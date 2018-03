Mowinckel til VG: – Jeg håper at dette er bare starten

To uker etter at hun jublet for to OL-sølv i Pyeongchang, kunne 25 år gamle Ragnhild Mowinckel strekke armene i været for sin første verdenscupseier i karrieren.

– Nå har det løsnet skikkelig denne vinteren. Jeg håper at dette er bare starten på en videre god karriere, sier moldenseren til VG.

Etter å ha feid unna all motstand i den første omgangen (44 hundredeler foran Viktoria Rebensburg) i storslalåmrennet i tyske Oftershwang, hadde Mowinckel presset på seg før finaleomgangen.

Hun sviktet ikke.

I mål var hun hele 66 hundredeler foran tyskeren, og dermed hadde 25-åringen fra Molde endelig innkassert sin første verdenscupseier i karrieren.

– Jeg har ikke blitt god fort. Det har tatt mange år. Det er etterlengtet at det nå bærer frukter, sier Ragnhild Mowinckel på telefonen.

Den populære alpinisten tenker samtidig lenger enn til egen nesetipp:

– Det er mange som gjør en stor jobb over mange år og som ikke får oppleve det jeg får oppleve nå.

Umiddelbart etter at seieren var et faktum, la Mowinckel seg ned i målområdet og jublet som besatt, reiste seg og jublet enda mer. Hun vant foran Rebensburg og amerikanske Mikaele Shiffrin.

– Nå funker det! Mål etter mål jeg har satt meg... Brikkene faller på plass. Det er noe av den beste følelsen du kan ha, sier Mowinckel.

– Endelig! Og det er så fortjent, kommenterte Peder Mørtvedt for NRK.

– Hun har sikkert gåsehud overalt, la ekspertkommentator Bjarne Solbakken til, og meldte at han var «stum av beundring»

– Jeg har tatt store steg i flere disipliner og oppnådd de målene jeg har satt meg. Nå må jeg revurdere videre hva som blir det neste.

– Kanskje du skal kjøre slalåm også?

– Nei, nei! De som kan slalåm skal få holde på med det i fred for meg. Den ene omgangen i kombinasjonen er nok! Fire grener er mer enn bra nok.

Tidligere har Mowinckel, som overrasket med to OL-sølv i Sør-Korea, 2. plass som beste resultat i verdenscupen. Den kom den 23. januar i år i storslalåmrennet i italienske Kronplatz.

Også da ledet hun etter den første omgangen, men den gang endte Mowinckel fattige tre hundredeler bak tyske Viktoria Rebensburg. Fredag holdt hun unna.

– Jeg tror det er bra at jeg har vært i posisjonen tidligere. Og nå er jeg her, smilte Mowinckel i seiersintervjuet på NRK.

Ikke bare var dagens triumf hennes første verdenscupseier. Det var også Norges første i storslalåm på kvinnesiden siden Andrine Flemmen gikk til topps i Sölden-rennet i 2002. Det er over 15 år siden.

Eller 5613 dager, som NRKs Peder Mørtvedt kommenterte.

Mowinckel var ikke den eneste norske som imponerte i Tyskland. Nina Haver-Løseth kjørte seg opp fra 19. plass til 7. plass, mens Kristin Lysdahl endte på 9. plass.

– En strålende laginnsats, oppsumerer Mørtvedt.

PS! Det gjenstår fem renn, men amerikanske Mikaela Shiffrin sikret seg allerede sammenlagtseier i totalcupen fredag.